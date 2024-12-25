Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

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Що відомо про удари по енергоструктурі на Різдво

Так, у середу, 25 грудня, росіяни здійснили чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Було атаковано теплоелектростанції ДТЕК.

Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання,

– вказують у ДТЕК.

Енергетики зауважили, що цьогоріч це вже 13 масована атака на українську енергетику і 10 масована атака на енергетичні підприємства компанії.

Все, що відомо про нову цинічно атаку ворога у святковий день – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Всього з початку повномасштабного вторгнення росіяни обстрілювали теплоелектростанції ДТЕК понад 200 разів.

Що відомо про комбіновану атаку Росії 25 грудня

Про пошкодження енергетичної інфраструктури вранці повідомили у Вінницькій ОВА. Станом на ранок вдалося повністю відновити живлення в постраждалих районах.

Також вибухи чули у Бурштині, що на Прикарпатті. Місцева влада повідомляла про роботу ППО в регіоні. Важливо, що там розташована Бурштинська теплоелектростанція.

Зранку в Івано-Франківській ОВА повідомили, що внаслідок удару по Прикарпаттю частина області – без електропостачання. На щастя, обійшлося без постраждалих. Мер Івано-Франківська додав, що в громаді без прильотів і попередньо без уламків