Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Вінницьку ОВА. За словами першої заступниці начальника Вінницької ОВА Наталі Заболотної, на ранок вдалося повністю відновити живлення в постраждалих районах.

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Нічна атака на Вінниччину

Росіяни регулярно намагаються атакувати критичну інфраструктуру України, але енергетики швидко ліквідовують наслідки ударів, зокрема і на Віниччині.

Дякую усім службам за оперативність,

– наголосила Заболотна.

До слова, Росія також здійснила ракетну атаку на Прикарпаття, спричинивши перебої з електропостачанням. Зокрема, в Бурштині, де розташована однойменна ТЕС, пролунала серія вибухів.

Загалом це вже 13 масована атака на українську енергетику цього року, з початку вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

У Харкові також зафіксували влучання. У поліції Харківської області повідомили, що на Різдво ворог завдав серії ракетних ударів. Загалом постраждали 3 осіб, двоє з них – госпіталізовані. Постраждали чоловіки 39, 45 та 46 років.

Влучання були у 2 районах – Салтівському та Київському. Пошкоджені житлові будинку, об’єкти цивільної інфраструктури, приватні автомобілі. Зайнялися пожежі.