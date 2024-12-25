Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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Росія продовжує обстрілювати Харків

Ворог не припиняє обстрілів Харкова. Так, Терехов повідомив, що російська армія вдарила "Шахедом" по місту. На місці прильоту спалахнула пожежа.

Приліт стався по приватному сектору Основ'янського району. Пожежа спалахнула в одноповерховому будинку Наразі уточнюється інформація щодо постраждалих та руйнування.

За кілька хвилин у Харкові прогриміла нова серія вибухів. Як повідомили у Повітряних силах, місто продовжує перебувати під атакою ворожих дронів.

Близько 09:28 у Харкові знову пролунали вибухи. Перед цим моніторингові телеграм-канали попереджали про рух дронів у напрямку міста.

Зранку Харків опинився під масованою атакою ракет

Вдосвіта 25 грудня Росія масовано атакувала Харків балістичними ракетами. За інформацією моніторингових телеграм-каналів, ворог бив по місту ракетами типу С-300/С-400, однак остаточну інформацію щодо застосування ракет оприлюднять згодом у Повітряних силах.

Загалом, у Харкові пролунало щонайменше 7 вибухів. Під ударом опинилися Салтівський та Київський райони. На місцях ворожих влучань спалахнули пожежі.

Відомо, що внаслідок ранкового терору у Харкові 3 постраждалих – чоловіки 39, 45 та 46 років. Двоє з потерпілих отримали уламкові поранення й були госпіталізовані.

Наразі відомо, що після ранкової атаки у Харкові пошкоджені житлові будинку, об’єкти цивільної інфраструктури, приватні автомобілі.