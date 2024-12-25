Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Винницкую ОВА. По словам первого заместителя начальника Винницкой ОВА Натальи Заболотной, на утро удалось полностью восстановить питание в пострадавших районах.

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Ночной удар по Винницкой области

Россияне регулярно пытаются атаковать критическую инфраструктуру Украины, но энергетики оперативно ликвидируют последствия ударов, в том числе в Винницкой области.

Спасибо всем службам за оперативность,

– подчеркнула Заболотная.

К слову, Россия также нанесла ракетный удар по Прикарпатью, вызвав перебои в подаче электроэнергии. В частности, серия взрывов прогремела в Бурштыне, где расположена одноименная тепловая электростанция.

В общей сложности это уже 13-я массированная атака на украинский энергетический сектор в этом году, с начала вторжения тепловые электростанции ДТЭК подвергались обстрелам более 200 раз.

Попадание было зафиксировано и в Харькове. В полиции Харьковской области сообщили, что на Рождество враг нанес серию ракетных ударов. Всего пострадали 3 человека, двое из них госпитализированы. Ранения получили мужчины в возрасте 39, 45 и 46 лет.

Попадания были в 2 районах – Салтовском и Киевском. Повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, частные автомобили. Вспыхнули пожары.