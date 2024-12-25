Вранці Росія розпочала масований ракетний обстріл України. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ворог націлився на енергетичні об'єкти, передає 24 Канал.

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Ворог вдарив по Бурштину

Близько 07:21 Повітряні сили повідомили про рух крилатої ракети з Тернопільщини в напрямку Бурштина на Франківщині. Згодом місцеві канали повідомили про вибухи у місті. Також відомо про вибухи в області близько 07:30.

Монітори пишуть про рух нових ракет у напрямку Бурштина і Франківська. У містах немає світла.

Щонайменше 8 вибухів у Бурштині Івано-Франківської області. У місті зникло світло,

– повідомив депутат Ігор Зінкевич.

Мер Івано-Франківська попередив про роботу ППО і можливі перебої з електрикою.

Станом на 07:40 у Івано-Франківську та Бурштині пролунала ще серія вибухів.

Довідка: Станом на кінець червня 2024 року Бурштинська ТЕС зазнала понад 12 ракетних атак, в результаті яких зазнала надзвичайно сильних руйнувань.

Зауважимо, що у зв'язку із масованою ракетною атакою Укренерго запровадило екстренні відключення світла.