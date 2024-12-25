Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

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Что известно об ударах по энергоструктуре на Рождество

Так, в среду, 25 декабря, россияне совершили очередную массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Были атакованы теплоэлектростанции ДТЭК.

В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и восстановлению работы оборудования,

– указывают в ДТЭК.

Энергетики отметили, что в этом году это уже 13 массированная атака на украинскую энергетику и 10 массированная атака на энергетические предприятия компании.

Все, что известно о новой циничной атаке врага в праздничный день – читайте в материале 24 Канала.

Всего с начала полномасштабного вторжения россияне обстреливали теплоэлектростанции ДТЭК более 200 раз.

Что известно о комбинированной атаке России 25 декабря

О повреждении энергетической инфраструктуры утром сообщили в Винницкой ОВА. По состоянию на утро удалось полностью восстановить питание в пострадавших районах.

Также взрывы слышали в Бурштыне, что на Прикарпатье. Местные власти сообщали о работе ПВО в регионе. Важно, что там расположена Бурштынская теплоэлектростанция.

Утром в Ивано-Франковской ОВА сообщили, что в результате удара по Прикарпатью часть области – без электроснабжения. К счастью, обошлось без пострадавших. Мэр Ивано-Франковска добавил, что в громаде без прилетов и предварительно без обломков.