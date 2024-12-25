Около 07:20 в Ивано-Франковске, а также в Бурштыне, где расположена одноименная ТЭС, прозвучала серия взрывов. В ОВА рассказали о последствиях атаки, передает 24 Канал.

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Враг обстрелял Прикарпатье

Как сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, во время утренней тревоги враг нанес удар по Прикарпатью. В результате часть области – без электроснабжения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы.

Мэр Ивано-Франковска Роман Марцинкив рассказал, что предварительно, в городе обошлось без попаданий.

В громаде без прилетов и предварительно без обломков! Перебои со светом и может быть в определенных районах плохая связь!

– говорится в сообщении чиновника.

Главной целью очередной массированной атаки врага стали энергообъекты. В ДТЭК сообщили, что оборудование ТЭС серьезно повреждено.