Близько 07:20 у Івано-Франківську, а також Бурштині, де розташована однойменна ТЕС, пролунала серія вибухів. В ОВА розповіли про наслідки атаки, передає 24 Канал.

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Ворог обстріляв Прикарпаття

Як повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, під час ранкової тривоги ворог завдав удару по Прикарпаттю. Внаслідок цього частина області – без електропостачання. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.

Мер Івано-Франківська Роман Марцінків розповів, що попередньо, у місті минулося без влучань.

В громаді без прильотів і попередньо без уламків! Перебої зі світлом і може бути в певних районах поганий звʼязок!,

– йдеться у повідомленні посадовця.

Головною ціллю чергової масованої атаки ворога стали енергооб'єкти. У ДТЕК повідомили, що обладнання ТЕС серйозно пошкоджено.