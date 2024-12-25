Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та перебувати в укриттях цивільного захисту.

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Окупанти знову атакували Дніпропетровщину

Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили о 08:45 – в цей час на область також летіли ворожі ударні БпЛА.

Вже о 09:42 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух швидкісної цілі з південного сходу у напрямку Дніпра.

За словами кореспондентів Суспільного, вибух у Дніпрі пролунав близько 09:47. Буквально за кілька хвилин, о 09:55, ЗМІ також повідомили про вибух у місті Самар, що розташоване в області.

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Нагадаємо, під час першого ранкового обстрілу 25 грудня російська армія також атакувала Дніпро та Кременчук. Тоді в містах пролунала серія потужних вибухів, а у Дніпрі частково зникло електропостачання.