В частности, в Днепропетровской области из-за атаки есть погибший, сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

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Что известно об ударе по Днепропетровщине сегодня

Председатель Днепропетровской ОГА сообщил, что 25 декабря из-за ракетной атаки по энергетическим объектам области погиб человек.

"Соболезнования родным и близким", – написал чиновник.

Все, что известно о новой циничной атаке врага в праздничный день – читайте в материале 24 Канала.

Заметим, под ударом во время рождественской атаки России, в частности, оказались теплоэлектростанции ДТЭК. В компании сообщили о значительных повреждениях оборудования ТЭС. Сейчас энергетики работают над устранением последствий и восстановлением работы. В части областей применены графики отключений.

Впервые на Рождество враг ударил по Днепру около 06:32 – тогда в городе прогремели взрывы. Однако враг не остановился и после небольшого перерыва снова повторно атаковал регион – уже в 9:47. Через несколько минут после этого взрыв прогремел в городе Самар, что в Днепропетровской области.