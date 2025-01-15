Около 20:00 оккупанты начали атаку БПЛА с севера. Первая группа беспилотников зашла в Сумскую область, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение КОВА.

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В Киевской области работает ПВО

Около 22:26 Воздушные силы сообщили о движении БПЛА с Черниговщины курсом на Киевщину. Через двадцать минут в области раздались взрывы.

В Киевской областной военной администрации объяснили, что в воздушном пространстве региона зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– призвали местные власти.

Напомним, что в ночь на 15 января страна-агрессорка осуществила массированную атаку на украинскую энергетику, использовав более 70 дронов и более 40 ракет.

Известно, что силами ПВО были сбиты 47 ударных БпЛА "Shahed"/дроны-имитаторы разных типов, еще 27 не достигли целей (локационно потеряны).