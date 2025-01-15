Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы. В Воронеже прогремели мощные взрывы.

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Что известно об атаке БпЛА на Россию

Около 21:00 россияне сообщили о том, что на Россию идет атака БпЛА. Дроны были замечены над Воронежем, в Орловской, Белгородской и Ростовской областях.

В сети сообщили о мощных взрывах в Воронеже. Местные власти утверждают, что в регионе якобы сбили 4 БпЛА.

Дроны атаковали Воронежскую область: смотрите видео

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Также оккупанты поспешили перекрыть движение на Крымском мосту.

Напомним, что вчера вечером, 14 января, неизвестные БпЛА атаковали Тамбовскую область. OSINT аналитики смогли определить, что атака была направлена на спиртзавод "Талвис" вблизи Тамбова. На опубликованных видео в сети можно заметить, что на объекте возник значительный пожар.