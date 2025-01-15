Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Бить по Москве и истощать российскую ПВО: на что способна украинская "Трембита" и куда достает

Что известно о новой атаке на российский НПЗ

Около 4 часов утра в Красноармейском районе Волгограда вспыхнул нефтеперерабатывающий завод "Лукойл". Местные жители писали в соцсетях, что слышали взрыв.

Пожар на российском нефтезаводе: смотрите видео

Оперативные службы подтвердили пожар на объекте, отметив, что на заводе занялась установка № 18 и два теплообменника. Однако там поспешили заверить, что возгорание возникло из-за "внутренних причин".

Точные причины пожара устанавливаются, однако уже сейчас известно, что пожар возник в результате внештатной ситуации, никак не связанной с любым внешним воздействием,

– пишут там.

Россияне подтвердили инцидент на НПЗ: смотрите видео

По данным оперативников, пострадавших и погибших нет. Также там убеждают, что пожар уже потушен.