Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про нову атаку на російський НПЗ

Близько 4 години ранку в Червоноармійському районі Волгограда спалахнув нафтопереробний завод "Лукойл". Місцеві жителі писали у соцмережах, що чули вибух.

Пожежа на російському нафтозаводі: дивіться відео

Оперативні служби підтвердили пожежу на об'єкті, зазначивши, що на заводі зайнялася установка № 18 та два теплообмінники. Проте там поспішили запевнити, що загоряння виникло через "внутрішні причини".

Точні причини пожежі встановлюються, проте вже зараз відомо, що пожежа виникла внаслідок позаштатної ситуації, ніяк не пов'язаної з будь-яким зовнішнім впливом,

– пишуть там.

Росіяни підтвердили інцидент на НПЗ: дивіться відео

За данними оперативників, постраждалих та загиблих немає. Також там переконують, що пожежа вже погашена.