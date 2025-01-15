Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Под удар мог попасть Новолядинский спиртзавод в Тамбовской области.

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Что известно об атаке на Тамбовскую область

Около 22:30 начали поступать сообщения о том, что Тамбовскую область атаковали БпЛА. Местные жители рассказывали, что слышали характерное жужжание в небе.

После появилась информация о взрывах в пригороде. По предварительной информации, якобы сработала система ПВО.

Местные жители рассказали, что БпЛА атаковали промышленный объект в поселке Новая Ляда. Они утверждают, что серьезных повреждений якобы нет.

Местные власти сообщили, что в районе улицы Юбилейная вроде бы обнаружены остатки БпЛА, который зацепился за ветви дерева и взорвался. Предварительно пострадавших нет.

Якобы сбитый БпЛА в Тамбовской области / Фото росСМИ

Однако на видео, которое опубликовали в сети, можно заметить, что не все так хорошо, как это пытаются подать россияне.

Дроны атаковали Тамбовскую область: смотрите видео

В частности на кадрах видно, что на объекте, который атаковали БпЛА, возник пожар. Кроме того, российские СМИ сообщают, что для атаки якобы были использованы дроны "Бобер".

Добавим, что OSINT-канал Dnipro Osint проанализировали кадры из видео опубликованных в сети и уже определили, что дроны атаковали спиртзавод "Талвис" вблизи Тамбова.

Какой объект могли атаковать в Тамбовской области / Фото Dnipro Osint