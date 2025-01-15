Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Під удар міг потрапити новолядинський спиртзавод в Тамбовській області.
Дивіться також Українські безпілотники атакували низку стратегічних об'єктів Росії: супутникові фото наслідків
Що відомо про атаку на Тамбовську область
Близько 22:30 почали надходити повідомлення про те, що Тамбовську область атакували БпЛА. Місцеві жителі розповідали, що чули характерне дзижчання в небі.
Опісля з'явилася інформація про вибухи у передмісті. За попередньою інформацією, нібито спрацювала система ППО.
Місцеві жителі розповіли, що БпЛА атакували промисловий об'єкт у селищі Нова Ляда. Вони стверджують, що серйозних ушкоджень буцімто немає.
Місцева влада повідомила, що в районі вулиці Ювілейна начебто виявлено залишки БпЛА, який зачепився за гілки дерева та вибухнув. Попередньо постраждалих немає.
Буцімто збитий БпЛА в Тамбовській області / Фото росЗМІ
Однак на відео, яке опублікували в мережі, можна помітити, що не все так добре, як це намагаються подати росіяни.
Дрони атакували Тамбовську область: дивіться відео
Зокрема на кадрах видно, що на об'єкті, який атакували БпЛА, виникла пожежа. Крім того, російські ЗМІ повідомляють, що для атаки нібито було використано дрони "Бобер".
Додамо, що OSINT-канал Dnipro Osint проаналізували кадри з відео опублікованих в мережі та вже визначили, що дрони атакували спиртзавод "Талвис" поблизу Тамбову.
Який об'єкт могли атакувати в Тамбовській області / Фото Dnipro Osint