Эта атака должна снизить возможности России атаковать Украину авиацией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Схемы".

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Что стало целью украинских дронов

Украинские дроны нанесли удары по меньшей мере двум резервуарам Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Это подтверждается спутниковыми фото Planet Labs, сделанными 14 января.

Этот завод расположен вблизи авиабазы "Энгельс", где базируются самолеты стратегической авиации Ту-95 и Ту-160, которые Россия регулярно применяет для атак на Украину.

Согласно информации источников "Радио Свобода" в СБУ, в ночь на 14 января дальнобойные дроны Службы безопасности Украины и Сил обороны (включая Воздушные силы, ССО, Центр беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и другие подразделения), совершили атаки на несколько важных объектов России.

Спутниковые фото последствий атак украинских дронов: фото "Схем"

Среди целей были не только Саратовский НПЗ, но и Алексинский химический комбинат в Тульской области, Брянский химический завод, склады боеприпасов на аэродроме "Энгельс" (в частности ФАБ, управляемых авиабомб, крылатых ракет).

Напомним, Силы обороны Украины осуществили самый массированный удар по военным объектам в России, атакуя цели на расстоянии от 200 до 1 100 километров в глубине страны, в частности в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Республике Татарстан.