Вечером 15 января были взрывы в Харькове. ВС писали, что на область идут ударные беспилотники.
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Атака "Шахедами" вечером 15 января
21:42, 15 января
- БПЛА в юго-западной части Харьковщины, курс западный.
- БПЛА в северной части Днепропетровщины, курс западный.
- БПЛА с Сумщины курсом на Черниговщину.
- БПЛА в восточной части Черниговщины, курс западный.
21:03, 15 января
Дроны начинают двигаться в центр Украины
БПЛА в южной и центральной частях Харьковщины, курсом на Полтавщину и Днепропетровщину.
20:50, 15 января
Где в Украине тревога
Пока что она охватила северо-восточные области.
Смотрите интерактивную карту:
20:12, 15 января
ВС о движении "Шахедов"
- Донецкая, Харьковская области - угроза ударных БпЛА
- БпЛА на границе Харьковщины и Донетчины, курс западный.
- БпЛА севернее и восточнее Харькова, курс южный.
20:06, 15 января
БпЛА с Сумщины курсом на Черниговщину.
19:49, 15 января
Сумская область - угроза ударных БпЛА.
19:31, 15 января
Херсонская, Николаевская области - угроза ударных БпЛА.