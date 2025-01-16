Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. У Повітряних силах попереджали про небезпеку.

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Що відомо про атаку на Київ

Росія в черговий раз атакувала Київ. Про вибухи в столиці стало відомо об 12:17.

У Києві чутно звуки вибухів,

– йдеться у повідомленні.

Раніше в Повітряних силах повідомили про рух ворожого ударного БпЛА в напрямку Києва зі сходу.

Водночас міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у центрі столиці по російським дронам працюють сили ППО. Крім того, він закликав мешканців міста перебувати в укритті до сигналу відбою повітряної тривоги.

Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко розповів, що внаслідок падіння уламків БпЛА у Соломʼянському районі пошкоджено автомобіль. На щастя, минулося без постраждалих.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, що у ніч на 16 січня Росія випустила по Україні понад 50 БпЛА. Силам ППО вдалося збити 34 дрони, ще 18 – локаційно втрачено. Бойова робота проводилася у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Росія скоротила атаки "Шахедами" по Україні

За даними британської розвідки, в грудні 2024 року Росія запустила близько 1700 ударних безпілотників. Їх кількість знизилася порівняно з листопадом, коли було зафіксовано 2300 запусків.

Це вперше кількості запусків стала меншою з березня – квітня 2024 року. Ймовірно, це пов'язано з погодними умовами, які вплинули на операції на початку місяця. Це підтверджують декілька днів, коли кількість запусків перевищувала 100, чергувались з періодами низької або відсутньої активності.

Повітряні сили України повідомили, що 53% російських безпілотників були збиті українськими силами, решта ж були нейтралізовані за допомогою засобів радіоелектронної боротьби або відхилились від курсу без значної загрози.

У розвідці зазначають, що на темпи запусків можуть впливати різні фактори, але Росія, ймовірно, зможе підтримувати кількість запусків на рівні не менше 1500 на місяць.