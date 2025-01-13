Це перший подібний випадок, починаючи від весни минулого року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони Британії.

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Що розвідка Британії каже про пуски російських дронів

За данними британської розвідки, протягом грудня 2024 року Росія запустила приблизно 1700 ударних безпілотників. Їх кількість знизилася порівняно з листопадом, коли було зафіксовано 2300 запусків. Це перший випадок зниження кількості запусків із березня-квітня 2024 року.

Ймовірно, це пов'язано з погодними умовами, які вплинули на операції на початку місяця. Це може підтверджуватися кількома днями, коли хвилі запусків перевищували 100 ударних безпілотників, але за цим слідували періоди низької активності або її відсутності,

– пише Міноборони Британії.

Повітряні сили України повідомили, що 53% російських безпілотників були збиті, тоді як решта були виведені з ладу за допомогою засобів радіоелектронної боротьби або відхилилися від курсу без завдання значної загрози.

"Різні фактори можуть впливати на щомісячні темпи запусків як у позитивному, так і в негативному напрямку, проте ймовірно, що Росія може підтримувати кількість запусків на рівні щонайменше 1500 на місяць", – вказують у розвідці.

До слова, в ніч проти 13 січня Росія запустила 110 дронів по Україні. Повітряні сили збили 78 ударних БпЛА, 31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втратили.