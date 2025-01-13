Оборонцям неба вдалося збити 78 ворожих цілей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Як відпрацювала ППО

Ворог вночі 13 січня атакував 110 ударними БпЛА і безпілотниками-імітаторами різних типів із Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що у Росії. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 78-ти ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій і Донецькій областях,

– ідеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, через падіння збитих ворожих безпілотників на території Сумської, Київської, Житомирської та Запорізької областей є пошкодження будівель підприємств, приватних і державних установ, приватних будинків, а також автотранспорту.

За попередньою інформацією, на щастя, минулося без жертв і постраждалих. Зазначається також, що 31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втратили. Оборонці неба кажуть, що у цьому разі теж обійшлося без негативних наслідків для цивільного населення.



Скільки збили "Шахедів" 13 січня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

За даними місцевих ОВА, у Сумській області збили 14 "Шахедів", у Миколаївській знешкодили 4 БпЛА. У Дніпропетровській області знищили 2 ворожі дрони. Водночас у Черкаській області брухтом стали 8 російських БпЛА. Ще 2 ворожих БпЛА збили у небі над Хмельницькою областю.