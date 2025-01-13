Защитникам неба удалось сбить 78 вражеских целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Как отработала ПВО

Враг ночью 13 января атаковал 110 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами разных типов из Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, что в России. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено избиение 78 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областях,

– говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, из-за падения сбитых вражеских беспилотников на территории Сумской, Киевской, Житомирской и Запорожской областей повреждения зданий предприятий, частных и государственных учреждений, частных домов, а также автотранспорта.

По предварительной информации, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Отмечается также, что 31 вражеский беспилотник-имитатор потеряли локационно. Защитники неба говорят, что в этом случае тоже обошлось без негативных последствий для гражданского населения.



Сколько сбили "Шахедов" 13 января / Инфографика Воздушных сил ВСУ

По данным местных ОВА, в Сумской области сбили 14 "Шахедов", в Николаевской обезвредили 4 БпЛА. В Днепропетровской области уничтожили 2 вражеских дрона. В то же время в Черкасской области металлоломом стали 8 российских БпЛА. Еще 2 вражеских БпЛА сбили в небе над Хмельницкой областью.