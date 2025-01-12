В этот день несколько раз уже была тревога, связанная с баллистической угрозой. А беспилотники запустили еще утром. Около трех дня бойцы ВвК "Восток" уничтожили над Днепропетровской областью российский БПЛА.

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Где сейчас тревога из-за "Шахедов"

16:44, 12 января

  • БпЛА на Сумщине, курс на Черниговщину.
  • БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс на Николаевщину.
16:15, 12 января

Где сейчас тревога

15:57, 12 января

ВС о движении "Шахедов"

  • БпЛА на Сумщине, курс на Черниговщину.
  • БпЛА на севере Черкасской области в юго-западном направлении.
  • БпЛА на севере Кировоградщины, курс на Полтавщину.
  • БпЛА на севере Кировоградщины, в северо-западном направлении.