В этот день несколько раз уже была тревога, связанная с баллистической угрозой. А беспилотники запустили еще утром. Около трех дня бойцы ВвК "Восток" уничтожили над Днепропетровской областью российский БПЛА.
Смотрите также В США восторженно оценили работу украинца, который на F-16 уничтожил 6 ракет
Где сейчас тревога из-за "Шахедов"
16:44, 12 января
- БпЛА на Сумщине, курс на Черниговщину.
- БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс на Николаевщину.
16:15, 12 января
Где сейчас тревога
15:57, 12 января
ВС о движении "Шахедов"
- БпЛА на Сумщине, курс на Черниговщину.
- БпЛА на севере Черкасской области в юго-западном направлении.
- БпЛА на севере Кировоградщины, курс на Полтавщину.
- БпЛА на севере Кировоградщины, в северо-западном направлении.