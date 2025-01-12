В этот день несколько раз уже была тревога, связанная с баллистической угрозой. А беспилотники запустили еще утром. Около трех дня бойцы ВвК "Восток" уничтожили над Днепропетровской областью российский БПЛА.

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Где сейчас тревога из-за "Шахедов"

16:44, 12 января БпЛА на Сумщине, курс на Черниговщину.

БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс на Николаевщину.

16:15, 12 января Где сейчас тревога