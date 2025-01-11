Известно, что две цели летчик сбил авиационной пушкой, что гораздо сложнее. Западные авиаэксперты прокомментировали работу украинца, передает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Что сказали в США о достижении украинца

Полковник Джон Уэнейбл, 25-летний ветеран ВВС США и бывший пилот F-16, подчеркнул, что украинский пилот продемонстрировал чрезвычайное мастерство во время сбития российских ракет. Военный отметил, что украинцу удалось уничтожить вражеские цели, не получив ранений и не повредив самолет. Это "много говорит о его навыках".

Уэнейбла особенно поразил тот факт, что пилот сумел сбить еще две ракеты из авиационной пушки. Для этого летчику пришлось приблизиться к цели на опасное расстояние. Существовал большой риск поражения судна осколками ракеты.

Генерал-майор армии США в отставке Гордон Дэвис, бывший заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам инвестиций в оборону, отметил, что "поражение двух крылатых ракет из авиационной пушки является достаточно впечатляющим".

Марк Канчиан, старший советник Программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований, заявил, что Украина сталкивается с угрозами, которых не испытывали западные пилоты.

"Никто не сталкивался с таким количеством ракет одновременно, как украинцы", – сказал он. По его словам, американские и западные пилоты сталкивались только с одной или двумя приближающимися ракетами одновременно.

Напомним, что во время массированной атаки 13 декабря украинские силы ПВО сбили 81 из 93 российских ракет, в частности 11 крылатых ракет уничтожили F-16.