Відомо, що дві цілі льотчик збив авіаційною гарматою, що набагато складніше. Західні авіаексперти прокоментували роботу українця, передає 24 Канал із посиланням на Business Insider.

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Що сказали у США про досягнення українця

Полковник Джон Венейбл, 25-річний ветеран ВПС США та колишній пілот F-16, підкреслив, що український пілот продемонстрував надзвичайну майстерність під час збиття російських ракет. Військовий зауважив, що українцю вдалося знищити ворожі цілі, не зазнавши поранень і не пошкодивши літак. Це "багато говорить про його навички".

Венейбла особливо вразив той факт, що пілот зумів збити ще дві ракети з авіаційної гармати. Задля цього льотчику довелося наблизитися до цілі на небезпечну відстань. Існував великий ризик ураження судна осколками ракети.

Генерал-майор армії США у відставці Гордон Девіс, колишній заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань інвестицій в оборону, зазначив, що "ураження двох крилатих ракет з авіаційної гармати є досить вражаючим".

Марк Канчіан, старший радник Програми міжнародної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, заявив, що Україна стикається з загрозами, яких не відчували західні пілоти.

"Ніхто не стикався з такою кількістю ракет одночасно, яку мають українці", – сказав він. За його словами, американські та західні пілоти стикалися лише з однією або двома наближаючими ракетами одночасно.

Нагадаємо, що під час масованої атаки 13 грудня українські сили ППО збили 81 з 93 російських ракет, зокрема 11 крилатих ракет знищили F-16.