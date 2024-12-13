Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського у його телеграм-каналі

До теми Росія масовано б'є по всій Україні: енергетика знову під ударом

Скільки ракет збили F-16 під час ранкової атаки

Володимир Зеленський зазначив, що, за попередніми звітами, під час цієї атаки росіяни запустили 93 ракети. Зокрема, була й щонайменше одна північнокорейська ракета.

Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16,

– написав український лідер.

Він також підкреслив, що росіяни залучили в цій атаці майже 200 безпілотників. За словами президента, це був один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці.

Окрім того, глава українського МЗС Андрій Сибіга у дописі у соцмережі Х написав, що масований російський ракетний удар по Україні сьогодні вранці відбувся насамперед по енергетичній системі.

"Росія прагне позбавити нас енергоносіїв. Натомість ми повинні позбавити її засобів терору", – написав він.

Міністр також знову закликав партнерів терміново надати Україні 20 систем ППО типу NASAMS, HAWK або IRIS-T.

До слова, у компанії ДТЕК заявили, що під час масованої атаки 13 грудня постраждали їхні теплоелектростанції. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Окрім того, через російський обстріл в Україні змінили графіки стабілізаційних відключень. Під час атаки подекуди навіть вводили екстрені відключення.