Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в его телеграм-канале

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Сколько ракет сбили F-16 во время утренней атаки

Владимир Зеленский отметил, что, по предварительным отчетам, во время этой атаки россияне запустили 93 ракеты. В частности, была и по меньшей мере одна северокорейская ракета.

Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбито благодаря нашим F-16,

– написал украинский лидер.

Он также подчеркнул, что россияне привлекли в этой атаке почти 200 беспилотников. По словам президента, это был один из самых масштабных ударов по нашей энергетике.

Кроме того, глава украинского МИД Андрей Сибига в заметке в соцсети Х написал, что массированный российский ракетный удар по Украине сегодня утром состоялся прежде всего по энергетической системе.

"Россия стремится лишить нас энергоносителей. Вместо этого мы должны лишить ее средств террора", – написал он.

Министр также вновь призвал партнеров срочно предоставить Украине 20 систем ПВО типа NASAMS, HAWK или IRIS-T.

К слову, в компании ДТЭК заявили, что во время массированной атаки 13 декабря пострадали их теплоэлектростанции. По предварительной информации, пострадавших нет.

Кроме того, из-за российского обстрела в Украине изменили графики стабилизационных отключений. Во время атаки иногда даже вводили экстренные отключения.