Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в етері 24 Каналу зазначив, що це є один з максимальних результатів виконання бойового завдання на F-16 протягом 1 польоту. Льотчик використав практично всі засоби, які були на літаку.

Дивіться також Що дозволило скоротити термін підготовки пілотів на F-16: у Міноборони розповіли

В чому крилася небезпека маневру?

Світан пояснив, що пілот відпрацьовував по ворожих цілях по парі. Спочатку льотчика вивели на 1 пару, він використав ракети середньої дальності (ймовірно М-120), потім наблизився до 2-х інших цілей і відпрацював по них ракетами малої дальності (ймовірно М-9).

Після того, як на борту не залишилось ракет, однак в небі була ще 1 ціль, а як потім виявилось їх було 2 і вони прямували поруч одна з одною, льотчик вдарив по них вже авіаційною гарматою.

Небезпечно працювати гарматою, бо півтонна боєголовка при ураженні створює певний ореол уламків, які можуть потрапити в літак. Тим більше, що було 2 ракети,

– зауважив Світан.

Тому льотчик, як наголосив військовий експерт, виявився ще й гарним пілотом, бо, окрім того, що виконав бойове завдання, він зміг відвернути літак від уламків останніх 2-х ракет.

Його треба привітати й однозначно нагородити. Ось такі в Україні аси. У свій час я сам вчив льотчиків літати, тому можу констатувати, що Україна багата талантами в цій справі,

– наголосив Світан.

Військовий експерт нагадав, що колись в радянські часи ставили "на крило" щорічно орієнтовно 400 льотчиків, це були випускники Чернігівського та Харківського льотних училищ, здебільшого – українці.

Ми й зараз однозначно можемо запустити механізм третього тисячоліття виконання бойових завдань за допомогою повітряної парадигми завдяки нашому потужному, навіть можна сказати генетичному, ресурсу,

– заявив Світан.

Нагадаємо, про рекорд, який встановив український льотчик, стало відомо 7 січня з допису у Facebook начальника управління комунікацій Повітряних Сил Юрія Ігната. Він повідомив, що пілот знав наскільки його маневр є небезпечним і як правильно діяти в цій ситуації, адже пройшов перенавчання на F-16 в США.

Однак збивати повітряні цілі авіаційною гарматою у Сполучених Штатах пілоти вчилися лише на тренажерах. Український льотчик висловив переконання, що цей його досвід надалі стане у пригоді колегам.