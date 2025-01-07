Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что это один из максимальных результатов выполнения боевой задачи на F-16 в течение 1 полета. Летчик использовал практически все средства, которые были на самолете.

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В чем крылась опасность маневра?

Свитан объяснил, что пилот отрабатывал по вражеским целям по паре. Сначала летчика вывели на 1 пару, он использовал ракеты средней дальности (скорее всего М-120), затем приблизился к 2-м другим целям и отработал по ним ракетами малой дальности (вероятно М-9).

После того как на борту не осталось ракет, однако в небе была еще 1 цель, а как потом оказалось их было 2 и они направлялись рядом друг с другом, летчик ударил по ним уже авиационной пушкой.

Опасно работать пушкой, потому что полутонная боеголовка при поражении создает определенный ореол обломков, которые могут попасть в самолет. Тем более, что было 2 ракеты,

– заметил Свитан.

Поэтому летчик, как отметил военный эксперт, оказался еще и хорошим пилотом, потому что, кроме того, что выполнил боевую задачу, он смог отвернуть самолет от обломков последних 2-х ракет.

Его надо поздравить и однозначно наградить. Вот такие в Украине асы. В свое время я сам учил летчиков летать, поэтому могу констатировать, что Украина богата талантами в этом деле,

– подчеркнул Свитан.

Военный эксперт напомнил, что когда-то в советские времена ставили "на крыло" ежегодно ориентировочно 400 летчиков, это были выпускники Черниговского и Харьковского летных училищ, в основном – украинцы.

Мы и сейчас однозначно можем запустить механизм третьего тысячелетия выполнения боевых задач с помощью воздушной парадигмы благодаря нашему серьезному, даже можно сказать генетическому, ресурсу,

– заявил Свитан.

Напомним, о рекорде, который установил украинский летчик, стало известно 7 января из поста в Facebook начальника управления коммуникаций Воздушных сил Юрия Игната. Он сообщил, что пилот знал, насколько его маневр опасен и как правильно действовать в этой ситуации, ведь прошел переобучение на F-16 в США.

Однако сбивать воздушные цели авиационной пушкой в Соединенных Штатах пилоты учились только на тренажерах. Украинский летчик выразил убеждение, что этот его опыт в дальнейшем пригодится коллегам.