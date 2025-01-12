Цього дня кілька разів уже була тривога, пов'язана з балістичною загрозою. А безпілотники запустили ще зранку. Близько третьої дня бійці ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровською областю російський БпЛА.

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Де зараз тривога через "Шахеди"

16:44, 12 січня

  • БпЛА на Сумщині, курс на Чернігівщину.
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс на Миколаївщину.
16:15, 12 січня

Де зараз тривога

15:57, 12 січня

ПС про рух "Шахедів"

  • БпЛА на Сумщині, курс на Чернігівщину.
  • БпЛА на півночі Черкащини в південно-західному напрямку.
  • БпЛА на півночі Кіровоградщини, курс на Полтавщину.
  • БпЛА на півночі Кіровоградщини, в північно-західному напрямку.