Цього дня кілька разів уже була тривога, пов'язана з балістичною загрозою. А безпілотники запустили ще зранку. Близько третьої дня бійці ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровською областю російський БпЛА.

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Де зараз тривога через "Шахеди"

16:44, 12 січня БпЛА на Сумщині, курс на Чернігівщину.

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс на Миколаївщину.

16:15, 12 січня Де зараз тривога