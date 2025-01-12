Цього дня кілька разів уже була тривога, пов'язана з балістичною загрозою. А безпілотники запустили ще зранку. Близько третьої дня бійці ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровською областю російський БпЛА.
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Де зараз тривога через "Шахеди"
16:44, 12 січня
- БпЛА на Сумщині, курс на Чернігівщину.
- БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс на Миколаївщину.
16:15, 12 січня
Де зараз тривога
15:57, 12 січня
ПС про рух "Шахедів"
- БпЛА на Сумщині, курс на Чернігівщину.
- БпЛА на півночі Черкащини в південно-західному напрямку.
- БпЛА на півночі Кіровоградщини, курс на Полтавщину.
- БпЛА на півночі Кіровоградщини, в північно-західному напрямку.