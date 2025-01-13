Россия 13 января 2025 года атаковала Николаевскую область "Шахедами". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на председателя Николаевской ОВА Виталия Кима.

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Упали обломки

в ночь на 13 января силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено четыре БпЛА типа "Шахед". В городе Вознесенск произошло падение обломков одного из сбитых дронов, в результате этого повреждена крыша и окна трех частных домов.

К счастью, пострадавших нет.

Николаевский район также был под прицелом оккупантов. В частности, 12 января враг совершил обстрел FPV-дроном села Солончаки Куцурубской громады. В результате обстрела ранен 71-летний мужчина. Его госпитализировали, на утро состояние пострадавшего стабильное.

Ранее стало известно, что ночью на 13 января в Полтаве прогремели взрывы в результате атаки российских БпЛА. Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА на Полтавщину и жителей призвали пройти в укрытие.