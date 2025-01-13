Это первый подобный случай, начиная с весны прошлого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Британии.

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Что разведка Британии говорит о пусках российских дронов

По данным британской разведки, в течение декабря 2024 года Россия запустила примерно 1700 ударных беспилотников. Их количество снизилось по сравнению с ноябрем, когда было зафиксировано 2300 запусков. Это первый случай снижения количества запусков с марта-апреля 2024 года.

Вероятно, это связано с погодными условиями, которые повлияли на операции в начале месяца. Это может подтверждаться несколькими днями, когда волны запусков превышали 100 ударных беспилотников, но за этим следовали периоды низкой активности или ее отсутствия,

– пишет Минобороны Британии.

Воздушные силы Украины сообщили, что 53% российских беспилотников были сбиты, тогда как остальные были выведены из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы или отклонились от курса без нанесения значительной угрозы.

"Различные факторы могут влиять на ежемесячные темпы запусков как в положительном, так и в отрицательном направлении, однако вероятно, что Россия может поддерживать количество запусков на уровне не менее 1500 в месяц", – указывают в разведке.

К слову, в ночь на 13 января Россия запустила 110 дронов по Украине. Воздушные силы сбили 78 ударных БпЛА, 31 вражеский беспилотник-имитатор локально потеряли.