О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 6 по 12 января 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Первые пленные бойцы КНДР и штурмы на Курщине

Ситуация в Курской области остается сложной – враг привлекает десятки тысяч солдат, чтобы как можно быстрее выбить украинские войска с собственной территории. Это важно для Москвы в контексте переговоров, о которых так часто говорят мировые политики и западная пресса, ведь враг стремится иметь как можно более выгодные позиции, в которые совсем не вписывается украинский плацдарм на Курщине.

На Курщине ситуация остается довольно динамичной, ведь украинские военные пошли в наступление на отдельных участках, однако о результатах известно немного. Согласно заявлениям официальных лиц, в частности руководителя ОП Андрея Ермака, Силы обороны имеют продвижение, однако деталей нет.

В то же время сложная ситуация на северном фланге, где россияне продолжают атаковать. На прошлой неделе враг захватил Новоивановку, Зеленый Путь, Леонидово и Александрию. Оккупанты продолжают давить в направлениях Лебедевки и Малой Локни.



Как изменилась ситуация в Курской области / Карта DeepStateMAP

На южном фланге россияне всячески пытаются продвинуться в районе Суджи, однако за прошедшую неделю там только увеличилась серая зона, продвижений у врага нет. В то же время российские войска продолжают уничтожать своих же. Например, россияне ударили КАБом по интернату с пожилыми людьми и убили женщину.

Кроме того, на прошлой неделе произошло исключительное событие. Бойцы ССО и 95-й ДШБ взяли в плен двух солдат из КНДР. Интересно, что у одного из них были поддельные документы тувинца, однако никаким другим языком, кроме как корейским, он не владеет. После допросов один из пленных заявил о желании остаться в Украине, другой – вернуться в КНДР. Президент Владимир Зеленский предложил диктатору КНДР Ким Чен Ыну поспособствовать организации обмена пленными, чтобы Украина отдала ему бойца и вернула своих воинов из российского плена.

Тяжелые бои возле Купянска и Боровой

На Харьковском направлении активность вражеских штурмов относительно других направлений является низкой, однако россияне продолжают обстреливать прифронтовые населенные пункты и сбрасывать КАБы на города и села.

На Купянском направлении ситуация сложнее. Враг решил развивать свой прежний успех по закреплению на правом берегу реки Оскол в районе Двуречной, поэтому на прошлой неделе оккупанты активизировались там и продвинулись в район села Западного и в Двуречной. Действия врага указывают на то, что они хотят взять под контроль дорогу, которая ведет на Купянск, чтобы атаковать город еще и с правого берега.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Также российские войска на прошлой неделе усиленно штурмовали позиции Сил обороны в направлении Боровой, однако наши воины отбили все атаки и враг не имел продвижений. Также попытки оккупантов расширить плацдарм Колесниковка – Кругляковка тоже терпят крах.



Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Прорыв россиян в Ивановке и бои на Луганщине

К сожалению, абсолютное большинство Луганской области оккупировано и враг хочет захватить регион полностью, поэтому и продолжает атаковать в районе села Макеевка. Однако все штурмы врага отбиты и никаких продвижений в Луганской области не зафиксировано.

В то же время осложнилась ситуация на Лиманском направлении. Хотя стоит отметить, что сомнительные телеграм-каналы на прошлой неделе начали публиковать сообщения о том, что якобы россияне прорвали оборону Лимана, что создает ложное впечатление, будто сейчас идет бой за город.

Однако врагу действительно удалось прорвать оборону, правда, в селе Ивановка. Последний раз изменения на этом направлении были зафиксированы еще в октябре 2024 года, когда россияне прорвались в Терны. Стоит отметить, что несмотря на прорыв врага, который состоялся еще в начале недели, в течение следующих дней больше изменений на линии фронта не было.





Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

На Северском направлении продолжаются боевые столкновения в районе села Выемка, однако никаких изменений на этом участке не зафиксировано.

Враг продвигается в Часовом Яру

Сейчас Часов Яр является городом, который дольше всего держит оборону. Украинские воины делают все, чтобы врагу не досталась стратегическая высота в Донецкой области, а россияне всячески пытаются ее захватить, чтобы продолжать наступления на Константиновку, Дружковку и Краматорско-Славянскую агломерацию.

Россияне с помощью всех видов вооружения буквально стирают город. Долгое время основные боестолкновения продолжались в микрорайонах Новый и Октябрьский, однако на прошлой неделе враг активизировался на севере города и захватил микрорайон Северный. Сейчас бои продолжаются в районе Десятая и Новосеверный.

Попытки россиян продвинуться на флангах не имели успеха.



Ситуация в районе Часового Яра / Карта DeepStateMAP

Россияне продвигаются в Торецке

Также сверхсложная ситуация и на Торецком направлении, особенно в городе Торецк, где продолжаются тяжелые бои в городской застройке. На прошлой неделе россиянам удалось продвинуться из центральной части почти до западных окраин. Притом теперь большинство Торецка оккупировано, еще огромная часть в серой зоне. Под полным контролем остается часть микрорайона Забалка и часть на северных окраинах возле Крымского.





Ситуация в Торецке / Карта DeepStateMAP

Враг хочет обойти Покровск

На Покровском направлении сейчас есть два участка активных боев. Первый – это район села Воздвиженка, что у трассы Покровск – Константиновка. Еще неделей ранее враг активизировался там и сейчас расстояние от линии соприкосновения до трассы составляет менее 2 километров. Также россияне давят на село Барановка.



Ситуация в районе Воздвиженки / Карта DeepStateMAP

Основные усилия врага сосредоточены непосредственно возле Покровска. Оккупанты захватили Даченское, ворвались в Зеленое и Песчаное, продвигаются в Нововасильевке, Новоелизаветовке и Соленом.

Враг, очевидно, не хочет штурмовать Покровск "в лоб", поскольку, как показывает опыт Торецка или Часового Яра, для россиян это длительная история. Поэтому оккупанты, очевидно, планируют окружение города и всячески пытаются действовать для этого.

Например, враг все активнее наступает в сторону админграницы с Днепропетровщиной, что указывает на то, что россияне хотят обходить Покровск аж через окраины соседней области, чтобы создать прецедент переброски боевых действий в новый регион впервые с 2022 года и перерезать пути снабжения в Покровск с Днепропетровщины.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

К слову, в Днепропетровской ОВА говорят, что российские управляемые авиабомбы уже достают до Днепропетровщины. От линии фронта до админграницы сейчас расстояние составляет 7 километров. Село Новоподгородное Днепропетровской области от фронта отделяют 2 села Донецкой области.

Битва за Курахово близка к завершению

В конце прошлой недели в DeepState сообщили о полной оккупации россиянами города Курахово, однако Силы обороны говорят, что продолжаются бои на западных окраинах города. Так или иначе абсолютное большинство Курахово, к сожалению, уничтожено и оккупировано россиянами.

Оккупанты продолжают наступать, в частности, из села Шевченко в Андреевку и из Курахово на Дачное. Также россияне обстреливают Константинопольское, ведь оно лежит на трассе Запорожье – Курахово и своего рода является логистическим узлом.





Ситуация на Кураховском направлении / Карта DeepStateMAP

Также продолжаются бои в Константинопольском и в Сухих Ялах.

Россияне хотят окружить Великую Новоселку

Россияне не отказываются от намерений окружить Великую Новоселку. На прошлой неделе оккупанты продвинулись в сторону Новоселки и Времовки, а также достикли успехов в селе Новый Комар. Расстояние между этими участками составляет 7 километров, что создает угрозу окружения Сил обороны в районе Великой Новоселки.





Ситуация в районе Великой Новоселки / Карта DeepStateMAP

В Запорожской области основные боестолкновения продолжаются в районе Работино, однако на прошлой неделе никаких изменений на линии соприкосновения не было зафиксировано.

На Херсонщине боевая активность не стихает, враг продолжает атаковать и осуществлять попытки высадки на островах в Днепре. Также оккупанты продолжают террористические атаки дронами и артиллерией по гражданскому населению прибрежных территорий.

Ситуация на фронте сейчас чрезвычайно сложная, но сложнее всего сейчас нашим воинам. Поэтому каждый из нас должен делать для армии все возможное и невозможное. Наименьшее, что можно сделать прямо сейчас, – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.