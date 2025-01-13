О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 6 по 12 января 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Ситуация в Курской области остается сложной – враг привлекает десятки тысяч солдат, чтобы как можно быстрее выбить украинские войска с собственной территории. Это важно для Москвы в контексте переговоров, о которых так часто говорят мировые политики и западная пресса, ведь враг стремится иметь как можно более выгодные позиции, в которые совсем не вписывается украинский плацдарм на Курщине.

На Курщине ситуация остается довольно динамичной, ведь украинские военные пошли в наступление на отдельных участках, однако о результатах известно немного. Согласно заявлениям официальных лиц, в частности руководителя ОП Андрея Ермака, Силы обороны имеют продвижение, однако деталей нет.

В то же время сложная ситуация на северном фланге, где россияне продолжают атаковать. На прошлой неделе враг захватил Новоивановку, Зеленый Путь, Леонидово и Александрию. Оккупанты продолжают давить в направлениях Лебедевки и Малой Локни.

Курская область
Курская областьКак изменилась ситуация в Курской области / Карта DeepStateMAP

На южном фланге россияне всячески пытаются продвинуться в районе Суджи, однако за прошедшую неделю там только увеличилась серая зона, продвижений у врага нет. В то же время российские войска продолжают уничтожать своих же. Например, россияне ударили КАБом по интернату с пожилыми людьми и убили женщину.

Кроме того, на прошлой неделе произошло исключительное событие. Бойцы ССО и 95-й ДШБ взяли в плен двух солдат из КНДР. Интересно, что у одного из них были поддельные документы тувинца, однако никаким другим языком, кроме как корейским, он не владеет. После допросов один из пленных заявил о желании остаться в Украине, другой – вернуться в КНДР. Президент Владимир Зеленский предложил диктатору КНДР Ким Чен Ыну поспособствовать организации обмена пленными, чтобы Украина отдала ему бойца и вернула своих воинов из российского плена.

На Харьковском направлении активность вражеских штурмов относительно других направлений является низкой, однако россияне продолжают обстреливать прифронтовые населенные пункты и сбрасывать КАБы на города и села.

На Купянском направлении ситуация сложнее. Враг решил развивать свой прежний успех по закреплению на правом берегу реки Оскол в районе Двуречной, поэтому на прошлой неделе оккупанты активизировались там и продвинулись в район села Западного и в Двуречной. Действия врага указывают на то, что они хотят взять под контроль дорогу, которая ведет на Купянск, чтобы атаковать город еще и с правого берега.

Купянское направление
Купянское направление
Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Также российские войска на прошлой неделе усиленно штурмовали позиции Сил обороны в направлении Боровой, однако наши воины отбили все атаки и враг не имел продвижений. Также попытки оккупантов расширить плацдарм Колесниковка – Кругляковка тоже терпят крах.

Купянское направление
Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

К сожалению, абсолютное большинство Луганской области оккупировано и враг хочет захватить регион полностью, поэтому и продолжает атаковать в районе села Макеевка. Однако все штурмы врага отбиты и никаких продвижений в Луганской области не зафиксировано.

В то же время осложнилась ситуация на Лиманском направлении. Хотя стоит отметить, что сомнительные телеграм-каналы на прошлой неделе начали публиковать сообщения о том, что якобы россияне прорвали оборону Лимана, что создает ложное впечатление, будто сейчас идет бой за город.

Однако врагу действительно удалось прорвать оборону, правда, в селе Ивановка. Последний раз изменения на этом направлении были зафиксированы еще в октябре 2024 года, когда россияне прорвались в Терны. Стоит отметить, что несмотря на прорыв врага, который состоялся еще в начале недели, в течение следующих дней больше изменений на линии фронта не было.

Лиманское направление
Лиманское направление
Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

На Северском направлении продолжаются боевые столкновения в районе села Выемка, однако никаких изменений на этом участке не зафиксировано.

Сейчас Часов Яр является городом, который дольше всего держит оборону. Украинские воины делают все, чтобы врагу не досталась стратегическая высота в Донецкой области, а россияне всячески пытаются ее захватить, чтобы продолжать наступления на Константиновку, Дружковку и Краматорско-Славянскую агломерацию.

Россияне с помощью всех видов вооружения буквально стирают город. Долгое время основные боестолкновения продолжались в микрорайонах Новый и Октябрьский, однако на прошлой неделе враг активизировался на севере города и захватил микрорайон Северный. Сейчас бои продолжаются в районе Десятая и Новосеверный.

Попытки россиян продвинуться на флангах не имели успеха.

Часов ЯрЧасов Яр
Ситуация в районе Часового Яра / Карта DeepStateMAP

Также сверхсложная ситуация и на Торецком направлении, особенно в городе Торецк, где продолжаются тяжелые бои в городской застройке. На прошлой неделе россиянам удалось продвинуться из центральной части почти до западных окраин. Притом теперь большинство Торецка оккупировано, еще огромная часть в серой зоне. Под полным контролем остается часть микрорайона Забалка и часть на северных окраинах возле Крымского.

Торецкое направление
Торецкое направление
Ситуация в Торецке / Карта DeepStateMAP

На Покровском направлении сейчас есть два участка активных боев. Первый – это район села Воздвиженка, что у трассы Покровск – Константиновка. Еще неделей ранее враг активизировался там и сейчас расстояние от линии соприкосновения до трассы составляет менее 2 километров. Также россияне давят на село Барановка.

Покровское направлениеПокровское направление
Ситуация в районе Воздвиженки / Карта DeepStateMAP

Основные усилия врага сосредоточены непосредственно возле Покровска. Оккупанты захватили Даченское, ворвались в Зеленое и Песчаное, продвигаются в Нововасильевке, Новоелизаветовке и Соленом.

Враг, очевидно, не хочет штурмовать Покровск "в лоб", поскольку, как показывает опыт Торецка или Часового Яра, для россиян это длительная история. Поэтому оккупанты, очевидно, планируют окружение города и всячески пытаются действовать для этого.

Например, враг все активнее наступает в сторону админграницы с Днепропетровщиной, что указывает на то, что россияне хотят обходить Покровск аж через окраины соседней области, чтобы создать прецедент переброски боевых действий в новый регион впервые с 2022 года и перерезать пути снабжения в Покровск с Днепропетровщины.

Покровское направление
Покровское направление
Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

К слову, в Днепропетровской ОВА говорят, что российские управляемые авиабомбы уже достают до Днепропетровщины. От линии фронта до админграницы сейчас расстояние составляет 7 километров. Село Новоподгородное Днепропетровской области от фронта отделяют 2 села Донецкой области.

В конце прошлой недели в DeepState сообщили о полной оккупации россиянами города Курахово, однако Силы обороны говорят, что продолжаются бои на западных окраинах города. Так или иначе абсолютное большинство Курахово, к сожалению, уничтожено и оккупировано россиянами.

Оккупанты продолжают наступать, в частности, из села Шевченко в Андреевку и из Курахово на Дачное. Также россияне обстреливают Константинопольское, ведь оно лежит на трассе Запорожье – Курахово и своего рода является логистическим узлом.

Кураховское направление
Кураховское направление
Ситуация на Кураховском направлении / Карта DeepStateMAP

Также продолжаются бои в Константинопольском и в Сухих Ялах.

Россияне не отказываются от намерений окружить Великую Новоселку. На прошлой неделе оккупанты продвинулись в сторону Новоселки и Времовки, а также достикли успехов в селе Новый Комар. Расстояние между этими участками составляет 7 километров, что создает угрозу окружения Сил обороны в районе Великой Новоселки.

Времовское направление
Времовское направление
Ситуация в районе Великой Новоселки / Карта DeepStateMAP

В Запорожской области основные боестолкновения продолжаются в районе Работино, однако на прошлой неделе никаких изменений на линии соприкосновения не было зафиксировано.

На Херсонщине боевая активность не стихает, враг продолжает атаковать и осуществлять попытки высадки на островах в Днепре. Также оккупанты продолжают террористические атаки дронами и артиллерией по гражданскому населению прибрежных территорий.

Ситуация на фронте сейчас чрезвычайно сложная, но сложнее всего сейчас нашим воинам. Поэтому каждый из нас должен делать для армии все возможное и невозможное. Наименьшее, что можно сделать прямо сейчас, – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.