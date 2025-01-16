Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. В Воздушных силах предупреждали об опасности.

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Что известно об атаке на Киев

Россия в очередной раз атаковала Киев. О взрывах в столице стало известно в 12:17.

В Киеве слышны звуки взрывов,

– говорится в сообщении.

Ранее в Воздушных силах сообщили о движении вражеского ударного БПЛА в направлении Киева с востока.

В то же время городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в центре столицы по российским дронам работают силы ПВО.

Кроме того, он призвал жителей города находиться в укрытии до сигнала отбоя воздушной тревоги.

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Напомним, что в ночь на 16 января Россия выпустила по Украине более 50 БПЛА. Силам ПВО удалось сбить 34 дрона, еще 18 – локально потеряно. Боевая работа проводилась в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

Россия сократила атаки "Шахедами" по Украине

По данным британской разведки, в декабре 2024 года Россия запустила около 1700 ударных беспилотников. Их количество снизилось по сравнению с ноябрем, когда было зафиксировано 2300 запусков.

Это впервые количества запусков стало меньше с марта – апреля 2024 года. Вероятно, это связано с погодными условиями, которые повлияли на операции в начале месяца. Это подтверждают несколько дней, когда количество запусков превышало 100, чередовались с периодами низкой или отсутствующей активности.

Воздушные силы Украины сообщили, что 53% российских беспилотников были сбиты украинскими силами, остальные же были нейтрализованы с помощью средств радиоэлектронной борьбы или отклонились от курса без значительной угрозы.

В разведке отмечают, что на темпы запусков могут влиять различные факторы, но Россия, вероятно, сможет поддерживать количество запусков на уровне не менее 1500 в месяц.