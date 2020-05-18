Закон про референдум: коли запрацює гучна обіцянка Зеленського

Верховна Рада найближчим часом може ухвалити закон про "Всеукраїнський референдум". Прийняття цього закону – одна з передвиборних обіцянок президента Зеленського. Про що мовиться у законі і які можливі застереження, – в матеріалі 24 каналу.

Наскільки дієвим буде закон про референдум

Як розповів 24 каналу політичний експерт Андрій Вігірінський, закон про "Всеукраїнський референдум". Він відповідає очікуванням і запитам суспільства. Тому документ ухвалять, швидше за все, вже восени.

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Референдум – інструмент для того, щоб влада для реалізації своєї політики запитала: чи не проти цього громадяни. З точки зору ефективності і розвитку державного будівництва, референдум дієвий і забезпечує участь громадян у державній політиці,

– зауважує Андрій Вігірінський.



Рік тому Зеленський пообіцяв закон про референдум / Фото Getty

Експерт нагадує: механізми референдуму передбачені Конституцією як форма безпосередньої демократії. Але немає процедури. І закон це визначить.

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Що передбачає проєкт закону про "Всеукраїнський референдум"

Проєкт Закону України «Про всеукраїнський референдум» розроблений робочою групою і винесений на громадське обговорення. Згідно його положень передбачається:

Можливість виносити на референдум більше одного питання.

Запроваджується електронне голосування

Пропонується ввести окремий вид референдуму – з "питань загальнодержавного значення. Такий референдум буде не імперативним, а консультативним.

Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання про:

затвердження змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України;

вирішення питання загальнодержавного значення;

затвердження закону про ратифікацію міжнародного договору, що передбачає зміну території України;



На референдум не виноситимуться питання територіального устрою / Фото Getty

Не можуть виноситися питання:

спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

щодо податків, бюджету, амністії;

віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

Які нагальні питання можуть винести на всеукраїнський референдум

На думку Андрія Вігірінського, хочеться почути конкретний перелік питань для винесення на всеукраїнський референдум. Політолог наголошує: не повинні виноситися питання, важливі з точки зору стратегії національної безпеки – економіки, екології, енергетики, газовидобутку зокрема.

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Ринок землі. За словами Вігірінського, не можна просто сформулювати питання: відкриваємо чи ні ринок землі. Це некоректно.

Ринок землі буде відкритий. І це питання, яке не повинно бути предметом для всеукраїнського референдуму. Заклики "Батьківщини" і "ОПЗЖ" про референдум щодо ринку землі – популізм і безглуздя,

– наголошує Вігірінський.

При цьому експерт допускає референдум стосовно земель державної власності. Але за умови правильної організації, проведення загальносуспільної дискусії.



Питання про відкриття ринку землі не повинно виноситися на референдум / Фото 24 каналу

Вступ до НАТО

Нараз, переконаний Вігірінський, питання не знаходиться на порядку денному. Україна не є кандидатом на вступ до НАТО або учасником програми дій – того, що передбачено статусом партнерства. Крім того, якщо на референдумі проголосують проти вступу, це загальмує стосунки з НАТО.

Місцеві референдуми

Як зазначає Вігірінський, місцеві референдуми важливі з точки зору механізму. Коли люди відчувають відповідальність за участь і рішення. Також організація такого голосування простіша.

Починати треба з проведення місцевих референдумів. Люди повинні звикнути, що такий інститут є, і його рішення виконуються,

– говорить Вігірінський.

Утім, підкреслює політолог, повинен бути перелік питань, з яких місцеві референдуми не проводитимуться, щоб не було маніпуляцій. Приміром, щодо статусу окремих територіальних одиниць, меж районів, міст або сіл. Або будувати чи ні АЕС.