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Не було закону проти Коломойського, був закон для людей, – Разумков

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Не було закону проти Коломойського, був закон – для людей, - Разумков
Дмитро Разумков / Главком

На думку голови Верховної Ради, назва "антиколомойський" закон не відповідає дійсності. Усі ініціативи, які ухвалює Верховна Рада, призначені для людей, а не проти когось.

Позиція Разумкова

Для того, аби зрозуміти, що народна назва закону "Про вдосконалення механізмів регулювання банківської сфери" не відповідає дійсності, спікер радить ознайомитись з текстом документа. Про це Дмитро Разумков повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Усі законопроєкти повинні бути не проти кого, а для. І для суспільства, для держави. Тому що, якщо ми будемо ухвалювати закони з позицією зробити комусь погано, то вони не зроблять нікому добре,
– пояснив Разумков.

Що відомо про так званий "антиколомойський" закон

  • Закон передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
  • Він є однією з головних вимог МВФ для наступного кредиту Україні.
  • Закон називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного "Приватбанку" в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.
  • Сам Коломойський назвав цей закон "антиукраїнським".
  • Після першого читання до законопроєкту подали понад 16 тисяч поправок. Однак вже 13 травня Верховна Рада ухвалила документ у другому читанні.

Блокування закону в суді

Позафракційний нардеп Антон Поляков просить Окружний адмінсуд визнати протиправними дії спікера Ради Дмитра Разумкова та голови Комітету з фінансів Данила Гетманцева. Під час розгляду та ухвалення "банківського" закону, вважає народний депутат, було порушено регламент парламенту.

13 травня Поляков заблокував підписання "антиколомойського" закону у парламенті, подавши відповідну постанову. Саме Поляков був серед депутатів, які подали тисячі правок до законопроєкту.

Автор: Ірина Пундор
Теги: Законодавство Верховна Рада Новини України Ігор Коломойський Дмитро Разумков Новини політики
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