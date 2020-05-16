Не было закона против Коломойского, был закон для людей, – Разумков

По мнению председателя Верховной Рады, название "антиколомойский" закон не соответствует действительности. Все инициативы, которые принимает Верховная Рада, предназначенные для людей, а не против кого-то.

Позиция Разумкова

Для того, чтобы понять, что народное название закона "О совершенствовании механизмов регулирования банковской сферы" не соответствует действительности, спикер советует ознакомиться с текстом документа. Об этом Дмитрий Разумков сообщил в интервью "Радио Свобода".

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Все законопроекты должны быть не против кого-то, а для. И для общества, для государства. Потому что, если мы будем принимать законы с позицией сделать кому-то плохо, то они не сделают никому хорошо,

– пояснил Разумков.

Что известно о так называемом "антиколомойском" законе

Закон предусматривает, что собственники и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

Он является одним из главных требований МВФ для следующего кредита Украине.

для следующего кредита Украине. Закон называют "антиколомойским", поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного "Приватбанка" в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским.

Сам Коломойский назвал этот закон "антиукраинским".

Сам Коломойский назвал этот закон "антиукраинским". После первого чтения к законопроекту подали более 16 тысяч поправок. Однако уже 13 мая Верховная Рада приняла документ во втором чтении.

Блокировка закона в суде

Внефракционный нардеп Антон Поляков просит Окружной админсуд признать противоправными действия спикера Рады Дмитрия Разумкова и председателя Комитета по финансам Даниила Гетманцева. Во время рассмотрения и принятия "банковского" закона, считает народный депутат, был нарушен регламент парламента.

13 мая Поляков заблокировал подписание "антиколомойського" закона в парламенте, подав соответствующее постановление. Именно Поляков был среди депутатов, которые подали тысячи поправок к законопроекту.