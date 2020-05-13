"Антиколомойский закон" уже успели заблокировать в Раде: что будет дальше

В Верховной Раде заблокировали подписание законопроекта о совершенствовании механизмов регулирования банковской сферы. Антиколомойский закон 13 мая заблокировал внефракционный нардеп Антон Поляков.

Поляков в своем телеграм-канале опубликовал фото постановления, которое заблокировало закон.

Актуально Рада окончательно одобрила "антиколомойский" законопроект: текст закона

Сейчас спикер Дмитрий Разумков, а также президент Владимир Зеленский не могут подписать законопроект без рассмотрения и отмены парламентом этого постановления. Постановление Полякова парламент может рассмотреть уже на ближайшем заседании.

Отметим, что именно Поляков был среди депутатов, которые завалили парламент тысячами правок, чтобы заблокировать "антиколомойский закон".



Постановление Антона Полякова / Фото с телеграм-канала нардепа

"Антиколомойский законопроект": главное

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 мая одобрила во втором чтении законопроект о совершенствовании механизмов регулирования банковской сферы. Его еще называют "антиколомойским", поскольку он является одним из требований МВФ относительно невозврата "Приватбанка" олигарху.

Законопроект запрещает арест имущества и денег банка, который признан неплатежеспособным или в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии или ликвидации банка. Этот пункт не касается случаев ликвидации банка по решению его владельцев.

Ключевым пунктом "антиколомойского" законопроекта является то, что прежние владельцы или владельцы банков, права которых были нарушены незаконными решениями органов государственной власти, смогут получить компенсацию только деньгами.

То есть законопроект фактически исключает возможность возврата национализированного банка его бывшему владельцу даже в том случае, если будет доказана противоправность национализации. Впрочем деньги экс-владельцу таки будут компенсированы, если нарушение будет доказано.

В первом чтении законопроект приняли еще 16 апреля. После этого нардепы, которых связывают с олигархом Коломойским, подали более 16 тысяч правок. По подсчетам, к каждому слову получилось по одной правке. Из этих 16 тысяч правок комитет учел лишь 300 технических. При этом, содержание законопроекта не изменилось. Кроме этого парламент принял закон о внесении изменений в регламент, чтобы избежать длительного рассмотрения важных законопроектов, которые по тем или иным причинам блокируются правками.

Кто такой Антон Поляков, которого исключили из фракции "Слуга народа"