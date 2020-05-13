"Антиколомойський закон" вже встигли заблокувати в Раді: що буде далі

У Верховній Раді заблокували підписання законопроєкту про вдосконалення механізмів регулювання банківської сфери. Антиколомойський закон 13 травня заблокував позафракційний нардеп Антон Поляков.

Поляков у своєму телеграм-каналі опублікував фото постанови, що заблокувала закон.

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Наразі спікер Дмитро Разумков, а також президент Володимир Зеленський не можуть підписати законопроєкт без розгляду і скасування парламентом цієї постанови. Постанову Полякова парламент може розглянути вже на найближчому засіданні.

Відзначимо, що саме Антон Поляков був серед депутатів, які завалили парламент тисячами правок, аби заблокувати "антиколомойський закон".



Постанова Антона Полякова / Фото з телеграм-каналу нардепа

"Антиколомойський законопроєкт": головне

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 травня схвалила в другому читанні законопроєкт про вдосконалення механізмів регулювання банківської сфери. Його ще називають "антиколомойським", оскільки він є однією з вимог МВФ щодо неповернення "Приватбанку" олігарху.

Законопроєкт забороняє арешт майна і грошей банку, який визнано неплатоспроможним або щодо якого схвалено рішення про відкликання банківської ліцензії чи ліквідацію банку. Цей пункт не стосується випадків ліквідації банку за рішенням його власників.

Ключовим пунктом "антиколомойського" законопроєкту є те, що колишні власники чи власники банків, права яких були порушені незаконними рішеннями органів державної влади, зможуть отримати компенсацію лише грошима.

Тобто законопроєкт фактично виключає можливість повернення націоналізованого банку його колишньому власнику навіть у тому випадку, якщо буде доведено протиправність націоналізації. Втім гроші ексвласнику таки будуть компенсовані, якщо порушення буде доведено.

У першому читанні законопроєкт схвалили ще 16 квітня. Після цього нардепи, яких пов'язують з олігархом Коломойським, подали понад 16 тисяч правок. За підрахунками, до кожного слова вийшло по одній правці. З цих 16 тисяч правок комітет врахував лише 300 технічних. При цьому, зміст законопроєкту не змінився. Окрім цього парламент ухвалив закон про внесення змін до регламенту, аби уникнути тривалого розгляду важливих законопроєктів, які з тих чи інших причин блокуються правками.

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