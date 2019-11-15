Хто такий Антон Поляков, якого виключили з фракції "Слуга народу"

15 листопада на засіданні фракції "Слуга народу" з її складу виключили двох депутатів – Антона Полякова та Анну Скороход. У які скандали потрапляв нардеп з Чернігова та чому став вигнанцем – читайте нижче.

У фракції "Слуга народу" ввавжають, що немає сенсу у ній перебувати тим, хто не підтримує її жодного рішення. Таку думку висловив голова фракції Давид Арахамія. На місце Анни Скороход і Антона Полякова, імовірно, візьмуть когось із позафракційних депутатів. Та, як заявив голова партії Олександр Корнієнко, спершу вони мають пройти окрему перевірку та співбесіду.

Біографія

Антонові Полякову 32 роки, він народився у Чернігові. У 2004 році закінчив Чернігівський колегіум №1. Проходив строкову службу у Внутрішніх військах МВС України в Одесі.

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У 2010 році зареєстрував торгову марку "Підрахуй". Це магазин, що спеціалізувався на продажі покриття для підлоги. Його назва збігається із глузливим прізвиськом ексголови ЦВК Сергія Ківалова "Підрахуй".

Однак, як ідеться на сайті фірми, це лише частина лозунгу "Підрахуй! У нас купувати вигідніше!".

Потім Поляков відкрив магазин LaminateExpert.

Антон Поляков займався волонтерством та громадською діяльністю. Він очолює громадську організацію "Український центр протидії злочинності та корупції", є учасником Чернігівської молодіжної міської ради. Разом з громадськими активістами ініціював створення Чернігівського Молодіжного Бізнес Клубу.

Вибори 2019

Переміг на мажоритарному окрузі №206, що охоплює частину Чернігова та Ріпкинський і Чернігівський райони. За нього проголосували 33,3% – 23 284 виборців.

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Поляков на дочасних виборах обійшов скандального президента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася. Він був депутатом від цього округу у попередньому скликанні.

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Слідство встановило, що Микитась, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії і діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Нацгвардії.

Скандали з Поляковим

Відставка Рябошапки

Підписав ініційований Олександром Дубінським проєкт постанови про висловлення недовіри генпрокуророві Русланові Рябошапці.

Цей документ підписали сам Дубінський, Максим Бужанський та Поляков.

15 листопада Поляков прийшов до парламенту в футболці з написом "Зніми шапку" і з портретом Рябошапки.



Поляков у футболці з портретом Рябошапки / Фото: Марії Писаренко (24 канал)

Замовлення вбивства

На "таємному" засіданні пропрезидентської фракції за участю Зеленського Антон Поляков, користуючись можливістю, поставив йому питання щодо двох позафракційних нардепів-мажоритарників, які проходять у гучній кримінальній справі.

Я поставив своє запитання президенту, яке звучало приблизно так: "Чому генпрокурор, у якого на столі лежить подання на зняття недоторканності з депутата цього скликання Приходька, до сих пір його не підписав? Там банальна справа і суд гальмується через відсутність цього подання. Сам Приходько не з'являється в суд, а справа – на 2 млрд гривень по старому курсу,

– розповів Поляков.

Він також заявив, що один з депутатів, який проходить у справі Приходька, замовив його (Полякова) вбивство кримінальному авторитету.

За чутками, Поляков, заявляючи, що його вбивство замовив один з нардепів, мав на увазі колишнього заступника міністра аграрної політики і продовольства при Януковичі – Валерія Давиденка – мажоритарника з Чернігівської області, якого пов'язують з главою ОП Андрієм Богданом.

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Давиденко разом з ще одним нардепом Борисом Приходьком (заступник голови НБУ часів Януковича, близький до ексміністра фінансів Юрія Колобова) є фігурантом кримінальної справи, суть якої наступна: взимку 2014 року нинішні нардепи Приходько і Давиденко разом з молодим олігархом Сергієм Курченком і керуючим партнером інвестиційної групи ICU (проходить у справі "Роттердам +") Костянтином Стеценком, якого в ЗМІ називають фінансовим партнером Порошенка, нібито вчинили розкрадання коштів "Аграрного фонду" на суму понад 2 мільярди гривень.



Валерій Давиденко та Борис Приходько / Колаж 24 каналу

Голосування у фракції

Поляков раніше розповідав, що його особисто викликав до себе в кабінет голова Офісу Президента Андрій Богдан, бо нардеп не підтримував деякі законопроєкти. Поляков висловлював свої обурення щодо вчинків Богдана на засіданні фракції.

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І на цій зустрічі (фракції) були Разумков, Арахамія, Корнієнко. І вони дружно запитували мене, чому я проголосував проти БФРу (Бюро фінансових розслідувань), проти законів щодо ФОПів, кешбеку,

– розповідав Поляков.

Підтримка Анни Скороход

Антон Поляков кілька разів публічно висловлював невдоволення щодо законопроєкту про ринок землі, за який, як і колега Анна Скороход, не голосував.

Напередодні Поляков також публічно підтримав Скороход, яка звинуватила владу у переслідуванні її чоловіка Олексія Алякіна. Вмотивувала свою заяву вона тим, що її репресують за "інакодумство".

Поляков розповідав, що тиск на депутатку виходив безпосередньо з Офісу Президента, який нібито і віддав розпорядження Рябошапці зайнятися чоловіком Скороход.