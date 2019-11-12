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      Богдан кликав "на килим" нардепів від "Слуги народу" через голосування

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      Богдан викликав на "килим" представників "Слуги народу", — депутат
      Богдан викликав на "килим" представників "Слуги народу", — депутат / Getty Images

      Глава Офісу Президента Андрій Богдан викликав до себе в кабінет депутатів від фракції "Слуга Народу". Вони мали пояснити, чому не підтримували законопроєкти.

      На зустрічі також були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко. Про це розповів нардеп "Слуги народу" Антон Поляков, пише LB.

      Це цікаво: Ми ще не перейшли в наступ, розкачуємося, – Богдан про команду

      Питання таких "викликів" з боку Богдана згодом обговорювалось на засіданні фракції і з главою держави Володимиром Зеленським.

      Мене особисто викликав у кабінет Богдан до себе, і я це питання піднімав на фракції. Говорив про це президенту: "Чому керівник Офісу Президента може викликати в лапках?
      – сказав Поляков.

      Нардеп зазначив, що такі переговори відбувалися також і з іншими членами фракції.

      "Вони дружно питали мене, чому я проголосував проти ДФР (Департамент фінансових розслідувань), проти законів по ФОПах, по кешбеку. Таке було", – пояснив він.

      Політик зазначає, що пояснював свою позицію їм на зустріч.

      Це не допит, – Арахамія

      Зі свого боку, голова фракції Дивид Арахамія підтвердив журналістам факт такої зустрічі. Він наголосив: "Це – не допит, а бесіда, щоб пояснити свою позицію".

      Ви ж знаєте, у нас є законопроєкти, які були передані як невідкладні, і по них у нас були рішення фракцій. Пан Поляков ці рішення фракції ігнорує. Хотілося дізнатися, чому він ігнорує, чи є у нього власна позиція або він заангажований іншими групами впливу,
      – прокоментував це голова фракції.

      Арахамія зазначив, що своя позиція у Полякова є – і він її пояснив.

      Конфлікти у фракції через деякі голосування нардепів – не новина. Нещодавно спалахнув конфілкт у фінансовому комітеті – дійшло навіть до поліграфа. 

      Дивіться також: Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал

      Що відомо про історію з поліграфом та "слугами народу"?

      • Нардепи від "Слуги народу" могли брати хабарі за голосування на засіданні фінансового комітету Ради проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості (законопроєкт 2017).
      • 11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
      • Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Кілька депутатів уже це зробили, зокрема – Давид Арахамія і Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка.
      • З часом скандал затих, а депутати із фінансового комітету таки підтримали законопроєкт 2047-д щодо ліквідації корупційної схеми. У підсумку члени комітету рекомендували парламенту прийняти проєкт за основу.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Давид Арахамія Новини політики Верховна Рада Андрій Богдан Слуга народу Законодавство
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