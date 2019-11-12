Богдан кликав "на килим" нардепів від "Слуги народу" через голосування
Глава Офісу Президента Андрій Богдан викликав до себе в кабінет депутатів від фракції "Слуга Народу". Вони мали пояснити, чому не підтримували законопроєкти.
На зустрічі також були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко. Про це розповів нардеп "Слуги народу" Антон Поляков, пише LB.
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Питання таких "викликів" з боку Богдана згодом обговорювалось на засіданні фракції і з главою держави Володимиром Зеленським.
Мене особисто викликав у кабінет Богдан до себе, і я це питання піднімав на фракції. Говорив про це президенту: "Чому керівник Офісу Президента може викликати в лапках?
– сказав Поляков.
Нардеп зазначив, що такі переговори відбувалися також і з іншими членами фракції.
"Вони дружно питали мене, чому я проголосував проти ДФР (Департамент фінансових розслідувань), проти законів по ФОПах, по кешбеку. Таке було", – пояснив він.
Політик зазначає, що пояснював свою позицію їм на зустріч.
Це не допит, – Арахамія
Зі свого боку, голова фракції Дивид Арахамія підтвердив журналістам факт такої зустрічі. Він наголосив: "Це – не допит, а бесіда, щоб пояснити свою позицію".
Ви ж знаєте, у нас є законопроєкти, які були передані як невідкладні, і по них у нас були рішення фракцій. Пан Поляков ці рішення фракції ігнорує. Хотілося дізнатися, чому він ігнорує, чи є у нього власна позиція або він заангажований іншими групами впливу,
– прокоментував це голова фракції.
Арахамія зазначив, що своя позиція у Полякова є – і він її пояснив.
Конфлікти у фракції через деякі голосування нардепів – не новина. Нещодавно спалахнув конфілкт у фінансовому комітеті – дійшло навіть до поліграфа.
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Що відомо про історію з поліграфом та "слугами народу"?
- Нардепи від "Слуги народу" могли брати хабарі за голосування на засіданні фінансового комітету Ради проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості (законопроєкт 2017).
- 11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
- Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Кілька депутатів уже це зробили, зокрема – Давид Арахамія і Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка.
- З часом скандал затих, а депутати із фінансового комітету таки підтримали законопроєкт 2047-д щодо ліквідації корупційної схеми. У підсумку члени комітету рекомендували парламенту прийняти проєкт за основу.