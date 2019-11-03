Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал

Фінансовий комітет Ради відмовився ліквідовувати корупційну схему на оцінці майна, так звані майданчики Яценка. 11 "слуг народу" звинуватили в тому, що вони отримали за це від 30 до 50 тисяч гривень. Спочатку в керівництві "Слуги народу" і сам президент Зеленський відреагували різко, але після проходження поліграфу їхніми депутатами "дали задню".

Сьогодні поговоримо про розвиток ситуації з імовірною корупцією в "Слузі народу" і те, хто все ж таки там кого. Якщо ви раптом не чули про цю ситуацію, швидко нагадаємо фабулу.

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Що відомо про корупційний скандал?

Одинадцятьох "слуг народу" з фінансового комітету запідозрили в отриманні хабаря. Мовляв, їм заплатив депутат групи "За майбутнє" Антон Яценко.

Мовляв, йому підконтрольні електронні майданчики при фонді Держмайна, які по суті є "прокладками". А на їх існуванні він наче заробляє по мільйону гривень щодня.



Народний депутат Антон Яценко

І от він ніби вирішив не втрачати заробіток й домовився з членами фінансового комітету, в основному "слугами", аби ті провалили законопроєкт, який скасовував би з 1 січня його заробіток, і вже зараз дав змогу зайти на "хлібне місце" ще комусь.

Заробляє власник чотирьох фірм на тому, що ви, після того як оцінили майно, змушені через них передавати інформацію про вартість на перевірку в фонд Держмайна. Послуг фірми не надають, а просто передають інформацію далі.

Схема нагла далі нікуди. Це, приблизно, якби для того, щоб відправити мейл через Gmail, ви б мали спочатку його надрукувати й переправити в офіс Google поштовим голубом. І це було встановлено на законодавчому рівні.

Адже змогу заробляти на вигаданій послузі, ще і монополію на це, Яценку дала попередня Рада. Про це тоді одразу розповіли журналісти-розслідувачі з "Наших грошей".

Було кілька різних законопроєктів. Один, наприклад, пропонував скасувати обов'язковість "оцінщиків", інший же – майданчиків. Але був ще й доопрацьований комітетом, який з 1 січня скасовував і те, і інше. А вже від вступу в дію скасовував монополію.

У день перед засіданням комітету мої джерела в комітеті повідомили: знають, що Яценко домовився з багатьма "слугами народу". Вуаля – п'ятеро із них і ще двоє депутатів "Голосу" підтримали скасування схеми, інші члени комітету включно з 11 депутатами "Слуги" – ні.

Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми• Ірина Аллахвердієва;

• Ольга Василевська-Смаглюк;

• Дар'я Володіна;

• Юлія Діденко;

• Олександр Дубінський;

• Вікторія Кінзбурська;

• Олексій Ковальов;

• Ганна Колісник;

• Олексій Леонов;

• Анастасія Ляшенко;

• Євген Петруняк.



Ще двоє депутатів не голосували з інших причин:

• Елла Рєпіна – не була на засіданні;

• Андрій Холодов – відмовився голосувати нібито через конфлікт з главою комітету.

До чого тут детектор брехні?

У президентській партії не запропонували нічого кращого, як пройти поліграф. Саме до цього звели серйозний рівень звинувачень проти низки депутатів важливого комітету Верховної Ради. Звісно, "слуги" на поліграфі виявилися чисті-чистісінькі. Окрім того, що Василевська-Смаглюк таки сказала неправду, що не отримувала пропозицій.

Це якщо упустити, що поліграф не є доказом злочину в більшості цивілізованих країн, зокрема в Україні. І навіть якщо вірити в цю сумнівну науку, поліграфологи розкритикували те, як це зробили "слуги народу".

Враховуючи, що поліграф проводили самі ж "слуги", я взагалі не знаю, який рівень довіри у суспільства мав викликати цей аргумент. Та попри це Олександр Дубінський після проходження поліграфу поводив себе так, наче у нього німб над головою розміром з діаметр земної кулі.

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І почав звинувачувати, і навіть вимагати відповідальності від людини, яка в "Слузі народу" зажадала з'ясування обставин. Одразу після засідання з президентом у фракції вирішили – хай розбираються слідчі.

Трішечки складнувато буде НАБУ розслідувати справу, якщо Давид Арахамія чомусь повів свого свідка не до них, а в СБУ.

Цікаво! Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що разом зі свідком можливої корупції у фінансовому комітеті ходив в СБУ, бо йому відразу звідти зателефонували. Подзвонив безпосередньо голова Служби безпеки України Іван Баканов.

Ну а ще тому, що право "прослушки" і обшуків депутатів Рада й правоохоронцям й досі не надала. До цього ще повернусь пізніше, бо частково цю ініціативу президента заблокували ті ж "слуги народу", які втрапили в корупційний скандал.

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Але, звісно, правоохоронці мають розібратися. Це мудро. Та є ще один інструмент. Наприклад, якось наївне громадське суспільство очікувало, що, можливо, когось з депутатів виключать з фракції чи відсторонять від діяльності в комітеті. Адже з першої реакції здавалося, що нібито в "Слузі народу" були зацікавлені, щоб імовірні хабарники не кидали тінь на фракцію.

Та згодом Арахамія, який гостро реагував на ситуацію і казав, що має свідка підкупу, почав повторювати виправдальні тези депутата Дубінського. І що ще гірше – "слуги" почали булінг проти свого ж депутата, який підняв питання у фракції. не називаючи його прізвища.

Як так? Ви вже майже на 100% впевнені, що нічого такого не було? Але ж про те, що великі фінансово-промислові групи намагаються скупити депутатів вашої фракції, казав навіть сам Володимир Зеленський.



Президент України Володимир Зеленський

До того ж сам Антон Яценко входить до групи "За майбутнє", яка під сферою впливу олігарха Коломойського. Враховуючи те, що із 11 депутатів "слуги народу", яких запідозрили в корупції, як мінімум троє ймовірно входять до групи впливу олігарха в "Слузі народу", ситуація зовсім не з області фантастики.

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Що ж змусило керівництво владної фракції так кардинально змінити думку щодо серйозних звинувачень на адресу своїх однопартійців?

Тут, звісно, свою роль зіграло те, що як тільки партія пообіцяла розібратись з людьми, які могли ймовірно вчинити злочин, з усіх усюд почало лунати слово "розкол".

Саме ця річ, якої так бояться на Банковій, підштовхнула пригальмувати. Тут варто додати і те, що з групою Коломойського в "Слузі народу", одним з неформальних кураторів якої називають саме Дубінського, в президента вже були проблеми неодноразово.

Про які проблеми мовиться?

Ця група заблокувала повне скасування "правок Лозового". А саме – залишили норму про розслідування справи протягом року, тоді як на розслідування топ-корупції цього часу, очевидно, не вистачить.

Важливо! У 2017 році до Кримінального процесуального кодексу України були внесені зміни, які отримали назву "правки Лозового". Вони стосувалися строків досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскаржувати повідомлення про підозру тощо.

А також забезпечила провал голосування за повне скасування недоторканості – щоб для притягнення депутата до відповідальності не потрібно було згоди Ради.

До речі, люди із групи Коломойського також не голосували за надання згоди на затримання та арешт депутата Ярослава Дубневича. Власне, група Коломойського вже майже місяць блокує розгляд законопроєкту про повернення відповідальності за незаконне збагачення.

На закритих засіданнях фракції пропонують правки, які знівелюють суть законопроєкту, як це сталось з президентськими змінами до КПК. За розгляд питання щодо незаконного збагачення депутати таки взялись. Текст таки проголосували наближеним до того, як рекомендував комітет.

А що ж у профільному комітеті?

Але ближче до основної теми: до питання скасування так званих майданчиків Яценка повернулися в профільному комітеті. Так, тому ж самому фінансовому, з тим же самим складом. І знаєте хто став автором найпрогресивнішого законопроєкту, де скасовуються і майданчики і обов'язкові "оцінщики", а послуга взагалі коштує всього 51 гривню? Олександр Дубінський.

В принципі, депутат Дубінський пояснював, що не голосував на комітеті за попередні законопроєкти колег, бо там, наприклад, нібито майданчики не скасовувались взагалі – як в законопроєкті його колеги зі "Слуги народу" Олександра Качури.



"Слуга народу" Олександр Качура

До речі, автор взагалі хотів таку ж саму "схемку" зробити й для процедури оцінки землі. А в іншому законопроєкті зміни набирали чинності лише з 1 січня 2020 року.

Так от, хочу підказати Дубінському і всім його колегам, які не голосували нібито тому, що їм там щось не подобалось. Є таке право в депутата, як "подати правку" і доопрацювати до другого читання комітетом.

Власне, коли немає ніяких меркантильних інтересів, можна проголосувати реформістський документ і покращити його в процесі ухвалення. Десь так можна було б зробити, аби потім не ходити табунами на поліграф.

Варто додати, що ймовірною реакцією партії на цю скандальну витівку депутатів стало повторне підняття на порядок денний імперативного мандату.

Тобто можливості для виборців відкликати мажоритарника за проступки. Таку ініціативу в "Слузі народу" вже пропонували, але тоді мажоритарники бойкотували її.

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Змінилось лише те, що в цьому випадку підтримати рішення має не лише фракція, а й виборці з округу. Пізніше, мовляв, там відбудуться перевибори. Такий недвозначний натяк декому, аби менше зривали важливі рішення.