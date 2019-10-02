Депутатська недоторканість залишається: "слуги народу" провалили голосування

Профільний комітет Верховної ради вилучив із президентського законопроєкту зміни до Кримінально-процесуального кодексу, які стосувались дозволу Ради на прослуховування й обшуки депутатів. Це означає, що щонайменше ще три місяці недоторканність працюватиме повною мірою. Депутати пообіцяли напрацювати новий законопроєкт.

Дмитро Разумков зупинив голосування за правки до КПК, коли побачив, що на їх ухвалення не вистачає голосів.

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Кілька десятків депутатів від "Слуги народу" не голосували через правку, яка повністю позбавила б їх недоторканості. Вона скасовувала обов'язкову згоду Ради на прослуховування та обшуки депутатів. У "Слузі народу" пояснили, що частину депутатів обманули парламентські старожили з інших фракцій.

Виявилось, що це була інформаційна психологічна спецоперація. Люди спочатку використали скасування депутатської недоторканості для піару, знаючи, що у КПК вона фактично залишається,

– наголосив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Загалом законопроєкт мав скасувати скандальні правки Лозового, та дозволити прослуховування для НАБУ та ДБР. Арахамія зазначив, що деякі "слуги народу" були дезінформовані, тому і не вистачило голосів. Документ повторно винесли на комітет. Та першою ж пропозицією було вилучити з законопроєкту питання недоторканності.

Комітет підтримав пропозицію депутатки зі "Слуги народу" Юлії Яцик. Тепер мають напрацювати особливий порядок притягнення до відповідальності депутатів, наприклад, такий як є у суддів.



Для ухвалення правок до КПК не вистачило голосів

Водночас, юристка з Центру протидії корупції каже, що поки депутати не скасують норми КПК, для прослуховування народних депутатів, обшуків чи затримань треба буде дозвіл Верховної Ради.

Зараз притягнення до кримінальної відповідальності регулює КПК, і поки у цьому кодексі є ці норми, недоторканість у депутатів залишиться і необхідність згоди Ради на такі дії,

– пояснила юристка Центру протидії Олена Щербан.

А от скандальні "правки Лозового", які унеможливили ефективне слідство, таки скасують. Наприклад, раніше для проведення експертизи прокурор мав отримати дозвіл від і без того перезавантаженого суду, що затягувало процес.

Також законопроєкт має надати дозвіл на автономне прослуховування слідчим органам НАБУ та ДБР, тобто без усілякого дозволу СБУ. Однак, депутати підкоригували й цю норму. Усі ці зміни до кримінального кодексу у цілому Рада має ухвалити у 4 жовтня.