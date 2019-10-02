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      Депутатская неприкосновенность остается: "слуги народа" провалили голосование

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      Профильный комитет Верховной Рады изъял из президентского законопроекта изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, касающиеся разрешения Рады на прослушивание и обыски депутатов. Это означает, что по меньшей мере еще три месяца неприкосновенность будет работать в полной мере. Депутаты пообещали разработать новый законопроект.

      Дмитрий Разумков остановил голосование за поправки в УПК, когда увидел, что на их принятия не хватает голосов.

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      Несколько десятков депутатов от "Слуги народа" не голосовали за правку, которая полностью лишила бы их неприкосновенности. Она отменяла обязательное согласие Рады на прослушивание и обыски депутатов. В "Слуге народа" объяснили, что часть депутатов обманули парламентские старожилы из других фракций.

      Оказалось, что это была информационная психологическая спецоперация. Люди сначала использовали отмену депутатской неприкосновенности для пиара, зная, что в УПК она фактически остается,
      – отметил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

      В общем законопроект должен отменить скандальные поправки Лозового, и позволить прослушивание для НАБУ и ГБР. Арахамия отметил, что некоторые "слуги народа" были дезинформированы, поэтому и не хватило голосов. Документ повторно вынесли на комитет. И первым же предложением было изъять из законопроекта вопросы неприкосновенности.

      Комитет поддержал предложение депутата из "Слуги народа" Юлии Яцык. Теперь должны наработать особый порядок привлечения к ответственности депутатов, например, такой как у судей.


      Для принятия поправок в УПК не хватило голосов

      В то же время юрист из Центра противодействия коррупции говорит, что пока депутаты не отменят нормы УПК, для прослушивания народных депутатов, обысков или задержаний надо будет разрешение Верховной Рады.

      Сейчас привлечение к уголовной ответственности регулирует УПК, и пока в этом кодексе есть эти нормы, неприкосновенность у депутатов останется и необходимость согласия Рады на такие действия,
      – пояснила юрист Центра противодействия Елена Щербань.

      А вот скандальные "поправки Лозового", которые сделали невозможным эффективное следствие, таки отменят. Например, раньше для проведения экспертизы прокурор должен был получить разрешение от и без того перезагруженного суда, что затягивало процесс.

      Также законопроект должен предоставить разрешение на автономное прослушивание следственным органам НАБУ и ГБР, то есть без всякого разрешения СБУ. Однако, депутаты подкорректировали и эту норму. Все эти изменения в Уголовный кодекс в целом Рада должна принять 4 октября.

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Скандал НАБУ Слуга народа Давид Арахамия Верховная Рада Законодательство
      Источник: 24 канал
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