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      "Не все можем сказать обществу": Зеленский встретился с главами фракций

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      Зеленский встретился с главами фракций
      Зеленский встретился с главами фракций / cynicallviv.com.ua

      Владимир Зеленский встретился 2 октября с руководителями парламентских фракций. Президент пояснил ситуацию с формулой Штайнмайера, которую со вчерашнего дня активно обсуждают в обществе. Ведь российские СМИ начали активно распространять информацию, что Украина "согласилась на все условия".

      "Слуга народа"

      "Если народ Украины делегирует власть, он должен ей хоть какое-то время доверять. Сейчас мы все доверяем президенту в этом вопросе", – заявил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет Интерфакс-Украина.

      Читайте также: Формулу Штайнмайера 1 октября в Минске не подписывали, – Яременко

      По его словам, состоялась закрытая встреча президента с главами фракций.

      Они все услышали непосредственно от него. Но это мы сейчас, к сожалению, не можем сказать обществу. Но все нормально. "Измены" нет даже на один процент,
      – сказал Арахамия.

      Глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко добавил, что для переговоров в нормандском формате Украина имеет свои условия: продолжение процесса освобождения заложников, разведение сил, контроль над территориями, где будут проходить выборы органов местной власти.

      Все эти красные линии четко и публично очерчены Президентом Украины Владимиром Зеленским. В том числе сегодня (2 октября – 24 канал) на встрече с руководителями депутатских фракций в Верховной Раде и с фракцией "Слуги народа",
      – рассказал Яременко.

      Первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко также вспомнил о красной линии. По его словам, сначала стороны должны гарантировать безопасность, а потом уже будут реализовывать политический компонент.

      О красных линиях все знают. Это фактор безопасности перед любыми выборами и любыми политическими процессами,
      – сказал Корниенко.

      "Голос"

      Лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин отметил, что государственной позиции от официальных лиц о последствиях согласия Украины на формулу Штайнмайера нет.

      Сама по себе формула Штайнмайера не является чем-то угрожающим. Это просто набор слов. Но что из нее следует, что будет после этого? Непонятно. Четкой государственной позиции, которую бы мы услышали от уполномоченных лиц, пока нет. Есть обещания, что все будет хорошо,
      – сказал Рахманин.

      И добавил, что формула Штайнмайера "не может быть ни победой, ни капитуляцией", потому что это лишь "шаг в направлении реализации минских договоренностей". Важнее – "что стоит за этим шагом и зачем его сделали". "Ответа на это мы так и не получили", – подытожил Рахманин.

      Читайте также: Зеленский пришел на заседание фракции "Слуга народа", говорит о формуле Штайнмайера

      Что содержит формула Штайнмайера?Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе не выполняли, поэтому в 2016 году тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) выдвинул свою формулу касательно мира на Донбассе.

      Коротко формула сводится к проведению выборов на оккупированных территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). А после выборов и если ОБСЕ признает их свободными, Украина предоставляет особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, которые на сегодня являются оккупированными.

      Важно, что Киев должен получить контроль над границей. Но при многих упоминаниях в СМИ о формуле Штайнмайера пункт об украинском контроле над границей часто не затрагивают.

      Формула Штайнмайера: что именно подписал Кучма – документ.

      blog_ava
      Главные новости 1 октября:подписание формулы Штайнмайера, новый закон об особом статусе Донбасса
      сегодня
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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины Формула Штайнмайера Война на Донбассе Слуга народа Верховная Рада Давид Арахамия
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