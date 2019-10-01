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      Формула Штайнмайера: полный текст документа

      81 Читати новину українською
      Формула Штайнмайера – текст документа плана мира Штайнмайера
      Появился полный текст документа формулы Штайнмайера / Коллаж 24 канала

      Украинская делегация подписала формулу Штайнмайера во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, утверждают российские СМИ. Документ подписал представитель Украины в ТКГ Леонида Кучма.

      Этот документ был ранее согласован советниками глав "нормандской четверки". Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона согласовала текст документа.

      Важно: Формула Штайнмайера: на что согласилась Украина и что будет дальше

      Пока официально не был опубликован текст формулы Штайнмайера, но экс-представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Бессмертный утром опубликовал текст формулы Штайнмайера у себя на фейсбуке. Возможно, документ выглядит именно так.

      Текст формулы Штайнмайера:

      текст формули штайнмаєра
      Текст формулы Штайнмайера/ Фото с фейсбука Романа Безмертного

      Зеленский описал суть формулы Штайнмайера так:

      • На постоянной основе начинает действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса.
      • Это происходит при условии, что в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательства Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

      Президент заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

      Обратите внимание: У Зеленского подготовят новый закон об особом статусе Донбасса

      Что предполагает формула Штайнмайера?Поскольку минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе не выполнялись, в 2016 году тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) выдвинул свою формулу мира на Донбассе.

      Если вкратце, то формула сводится к проведению выборов на оккупированных территориях по украинскому законодательству и под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

      После проведения выборов – если ОБСЕ признает их свободными – Украина предоставляет особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, которые на сегодня являются оккупированными. И Киев получает контроль над границей. Стоит заметить, что при многих упоминаниях в СМИ о формуле Штайнмайера украинский контроль над границей часто не вспоминают.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Формула Штайнмайера Минские договоренности Владимир Зеленский Украина – Россия Владимир Путин Минск Нормандский формат Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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