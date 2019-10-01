Формула Штайнмайера: полный текст документа

Украинская делегация подписала формулу Штайнмайера во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, утверждают российские СМИ. Документ подписал представитель Украины в ТКГ Леонида Кучма.

Этот документ был ранее согласован советниками глав "нормандской четверки". Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона согласовала текст документа.

Важно: Формула Штайнмайера: на что согласилась Украина и что будет дальше

Пока официально не был опубликован текст формулы Штайнмайера, но экс-представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Бессмертный утром опубликовал текст формулы Штайнмайера у себя на фейсбуке. Возможно, документ выглядит именно так.

Текст формулы Штайнмайера:



Текст формулы Штайнмайера/ Фото с фейсбука Романа Безмертного

Зеленский описал суть формулы Штайнмайера так:

На постоянной основе начинает действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса.

Это происходит при условии, что в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательства Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

Президент заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

Обратите внимание: У Зеленского подготовят новый закон об особом статусе Донбасса

Что предполагает формула Штайнмайера?Поскольку минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе не выполнялись, в 2016 году тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) выдвинул свою формулу мира на Донбассе.



Если вкратце, то формула сводится к проведению выборов на оккупированных территориях по украинскому законодательству и под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).



После проведения выборов – если ОБСЕ признает их свободными – Украина предоставляет особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, которые на сегодня являются оккупированными. И Киев получает контроль над границей. Стоит заметить, что при многих упоминаниях в СМИ о формуле Штайнмайера украинский контроль над границей часто не вспоминают.