Формула Штайнмаєра: повний текст документа

Українська делегація підписала формулу Штайнмайєра під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, стверджують російські ЗМІ. Документ підписав представник України в ТКГ Леоніда Кучма.

Цей документ був раніше узгоджений радниками голів "нормандської четвірки". Згодом Володимир Зеленський заявив, що українська сторона погодила текст документа.

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Наразі офіційно не було опубліковано текст формули Штайнмаєра, але експредставник України в політичній підгрупі ТКГ з врегулювання конфлікту на Донбасі Роман Безсмертний вранці опублікував текст формули Штайнмаєра у себе на фейсбуці. Можливо, документ виглядає саме так.

Текст формули Штайнмаєра:



Текст формули Штайнмаєра/ Фото з фейсбуку Романа Безмертного

Зеленський описав суть формули Штайнмаєра так:

На постійній основі починає діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу.

Це відбувається за умови, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

Президент заявив, що є умова: щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

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Що передбачає формула Штайнмаєра?Оскільки мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Донбасі не виконувалися, у 2016 році тодішній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) висунув свою формулу щодо миру на Донбасі.



Коротко формула зводиться до проведення виборів на окупованих територіях згідно з українським законодавством та під наглядом Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).



Після проведення виборів – якщо ОБСЄ їх визнає вільними – Україна надає особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу, які на сьогодні є окупованими. І Київ отримує контроль над кордоном. Варто зауважити, що при багатьох згадках у ЗМІ про формулу Штайнмаєра український контроль над кордоном часто не згадують.