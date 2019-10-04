Хто такий Штайнмаєр і що відомо про його зв'язки з Росією

Франк-Вальтер Штайнмаєр – президент Німеччини, колишній міністр закордонних справ і вірний соратник ексканцлера ФРН Герхарда Шредера. Автор так званої формули Штайнмаєра, що за логікою країн Заходу повинна "принести мир" в Україну і на Донбас.

Ім'я Франка-Вальтера Штайнмаєра стало мабуть найпопулярнішим у політичних новинах України протягом останніх тижнів. Біографія Штайнмаєра налічує чимало цікавих фактів, що можуть пролити світло на деякі аспекти його політичної діяльності.

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Під крилом друга Путіна

Нинішній президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр – досвідчений і "хитрий лис" європейської політики. Але щоб зрозуміти ким є Штайнмаєр, варто поглянути на його "вчителів". Німець народився у 1956 році. У 1975 році вступив у Соціал-демократичну партію Німеччини. Там він отримав посаду секретаря одіозного ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера. Того самого, який тісно дружить із президентом Росії Володимиром Путіним і працює в інтересах Кремля. За це його часто критикують на батьківщині. Попри критику, Шредер не відмовляється від роботи у Росії. Його заохочують високою зарплатою – 550 тисяч євро на рік. Він, навзаєм, росіян називає близькими по духу. Угоду про євроасоціацію з Україною - помилкою. І взагалі нашу державу вважав би за потрібне "федералізувати". Саме за таку позицію Шредер і опинився у чистилищі "Миротворця".

З 2017 року Шредер очолює раду директорів компанії "Роснефть". Паралельно він є главою ради акціонерів проекту газопроводу "Північний потік-2". У західній пресі його часто називають лобістом інтересів Росії на міжнародній політичній арені.



Герхард Шредер і Франк-Вальтер Штайнмаєр / фото Bild

Штайнмаєр вже в молодому віці відрізнявся високою продуктивністю, за що отримав від колег прізвисько Graue Effizienz (перекладається з німецької як "сіра ефективність").



Франк-Вальтер Штайнмаєр / Фото dpa

У 2005 році партії Ангели Меркель і Герхарда Шредера створили коаліційний уряд, у якому Штайнмаєр став міністром закордонних справ, а Меркель – новим канцлером. Через 2 роки політика призначили віце-канцлером ФРН. Тоді Штайнмаєр докладав чимало зусиль для налагодження відносин з Кремлем. На відміну від канцлерки, яка вбачала у Росії загрозу.

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Як Штайнмаєр "розібрався" з агресією Путіна у Грузії?

Штайнмаєр брав активну участь у врегулюванні конфлікту в Південній Осетії і Абхазії. Тоді він запропонував свій план, що передбачав повернення біженців, відновлення Абхазії на гроші Грузії і в майбутньому – визначення політичного статусу Абхазії.



Франк-Вальтер Штайнмаєр і Міхеїл Саакашвілі / фото EPA

Однак, цей план став неприйнятним для обох сторін і вже у серпні 2008 року конфлікт Грузії з Абхазією і Південною Осетією переріс у повномасштабні військові дії. Внаслідок цього, Грузія позбулась значної частини своєї території. Натомість, Росія вперше показала свої наміри щодо сусідніх демократій.

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Друге пришестя Штайнмаєра у європейську політику

В ході своєї другої каденції на посаді міністра закордонних справ Німеччини брав активну участь у врегулюванні війни на Донбасі. 21 лютого 2014 року, у розпал Євромайдану, Штайнмаєр виступив одним із гарантів Угоди про врегулювання політичної кризи в Україні. Угода була підписана між тодішнім президентом України Віктором Януковичем і політичними лідерами Майдану – Віталієм Кличком, Арсенієм Яценюком і Олегом Тягнибоком.



Зустріч Януковича із пресдавниками Євромайдану / president.gov.ua

Вже після анексії Криму Штайнмаєр на посаді глави МЗС Німеччини готував список санкцій проти російських чиновників, бізнесменів і компаній.

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У жовтні 2016 року в Берліні відбулася зустріч нормандської четвірки. Тоді ж Штайнмаєр запропонував формат врегулювання конфлікту на Донбасі, що згодом отримала назву "формули Штайнмаєра". Виходячи із заяв, які тоді робив німецький політик, формула передбачала проведення місцевих виборів на непідконтрольних Україні територіях Донбасу (тобто без передачі кордону України). Після того, як ОБСЄ визнало б вибори легітимними, особливий статус починав діяти на постійній основі.



Штайнмаєр поруч із Путіним та Сурковим під час зустрічі нормандської четвірки у Берліні / фото з Twitter Дмитра Смірнова

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Що передбачає формула Штайнмаєра?1 жовтня Українська сторона підписала у Мінську формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Насправді ж представник України в ТКГ Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра, які раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.



Згідно з формулою на постійні основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Йдеться про закон про особливий статус Донбасу. Це відбудеться, якщо в ОРДЛО пройдуть вибори за українським законодавством, а також після публікації звіту ОБСЄ, де зазначатиметься: вибори відбулись у відповідності до стандартів ОБСЄ та міжнародних стандартів демократичних виборів.



Президент України наголосив, що вибори відбудуться лише за умови, що з окупованих територій Донбасу будуть виведені російські війська, а захоплена частина українсько-російського кордону буде передана під контроль України.

Чим Штайнмаєр займається зараз і що відомо про його особисте життя?

У 2017 році Штайнмаєр висунув свою кандидатуру на виборах президента Німеччини і здобув досить переконливу перемогу. На посаді президента, що у Німеччині вважається досить "церемоніальною", він бере активну участь у зовнішніх та внутрішніх справах країни.

Що стосується особистого життя, Франк-Вальтер Штайнмаєр перебуває у шлюбі з Ельке Бюденбендер.

Вона є суддею з адміністративних питань. Пара проживає разом зі своєю дочкою в одному із районів Берліна. У 2010 році Бюденбендер перенесла операцію із пересадки нирки, донором якої став її чоловік. У той час Штайнмайеру навіть довелося тимчасово припинити свою політичну діяльність.



Ельке Бюденбендер і Франк-Вальтер Штайнмаєр / фото Штефана Кюглера