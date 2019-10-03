Формула Штайнмаєра для Грузії: у Тбілісі назвали чутки про це "спекуляціями"

Франк-Вальтер Штайнмаєр має відвідати Грузію 6 жовтня. У місцевих ЗМІ кажуть, що президент Німеччини планує привезти пропозиції щодо врегулювання конфліктів з Абхазією й Південною Осетією. У грузинському МЗС це заперечують.

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що візит президента Німеччини давно запланований, "ще під час візиту президента Грузії до Німеччини". Про це повідомив Інтерфакс-Україна.

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Хочу чітко заявити, що з жодними ініціативами він не приїжджає. У нього немає ніяких пропозицій щодо врегулювання конфліктів,

– заявив Залкаліані.

Подібні чутки та заяви у ЗМІ міністр назвав "спекуляцією".

Про візит Штайнмаєра до Грузії наразі відомо офіційно, що триватиме він від 6 до 8 жовтня, протягом яких німецький президент зустрінеться з грузинською колегою Зурабішвілі, прем'єром Гахарією й головою парламенту Талаквадзе.

В Україні так звану формулу Штайнмаєра з врегулювання конфлікту на Донбасі особливо активно почали обговорювати 1 жовтня, коли після засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську з'явилася інформація про погодження Україною на російські умови. У суспільстві бурхливо відреагували на ситуацію, у багатьох містах відбулися акції протесту.

Президент України у відеозверненні до українців 3 жовтня "розвінчав міфи про формулу Штайнмаєра" і сказав, що "ніколи не здасть України".