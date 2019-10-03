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      Формула Штайнмаєра для Грузії: у Тбілісі назвали чутки про це "спекуляціями"

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      Формула Штайнмаєра тепер і для Грузії?
      Формула Штайнмаєра тепер і для Грузії? / np.org.ua

      Франк-Вальтер Штайнмаєр має відвідати Грузію 6 жовтня. У місцевих ЗМІ кажуть, що президент Німеччини планує привезти пропозиції щодо врегулювання конфліктів з Абхазією й Південною Осетією. У грузинському МЗС це заперечують.

      Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що візит президента Німеччини давно запланований, "ще під час візиту президента Грузії до Німеччини". Про це повідомив Інтерфакс-Україна.

      Читайте також: Україна погодилась на формулу Штайнмаєра: реакція Франції та Німеччини

      Хочу чітко заявити, що з жодними ініціативами він не приїжджає. У нього немає ніяких пропозицій щодо врегулювання конфліктів,
      – заявив Залкаліані.

      Подібні чутки та заяви у ЗМІ міністр назвав "спекуляцією".

      Про візит Штайнмаєра до Грузії наразі відомо офіційно, що триватиме він від 6 до 8 жовтня, протягом яких німецький президент зустрінеться з грузинською колегою Зурабішвілі, прем'єром Гахарією й головою парламенту Талаквадзе.

      В Україні так звану формулу Штайнмаєра з врегулювання конфлікту на Донбасі особливо активно почали обговорювати 1 жовтня, коли після засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську з'явилася інформація про погодження Україною на російські умови. У суспільстві бурхливо відреагували на ситуацію, у багатьох містах відбулися акції протесту.

      Президент України у відеозверненні до українців 3 жовтня "розвінчав міфи про формулу Штайнмаєра" і сказав, що "ніколи не здасть України".

      blog_ava
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Формула Штайнмаєра Новини Грузії
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