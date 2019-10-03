Зеленський: Поважаю право українців на протест, але я ніколи не здам України

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців. У ньому глава держави заявив, що поважає конституційне право громадян на протест. Але при цьому закликав не піддаватися на маніпуляції і провокації, тому що "ніякої зради немає".

"Я чую вас, і, повірте, я ніколи не здам України", – наголосив Зеленський.

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Я дуже прошу всіх виважено та спокійно підійти до ситуації й не піддаватися на маніпуляції й провокації деяких осіб. Вони дуже хочуть використати вас, повернути собі можливість грабування, уникнути кримінальної відповідальності. Цього не буде. Все буде Україна,

– сказав Зеленський.

Зауважимо, у вівторок ввечері, 1 жовтня, після засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську з'явилася інформація про погодження Україною тексту "формули Штайнмаєра". У суспільстві бурхливо відреагували на ситуацію, у різних містах відбулися масові акції протесту.

Дивіться повне відео звернення президента Зеленського до українців:

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